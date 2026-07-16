FIFA entregará anillos al campeón del Mundial 2026, al fiel estilo de la NFL o la NBA

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este domingo en el estadio de Nueva York será testigo de una final inédita, cuando España se mida ante Argentina para decidir al campeón de la Copa del Mundo 2026, y además la FIFA otorgará por primera vez anillos de campeón.

Los anillos de campeón para el Mundial

Siguiendo la tradición de las principales ligas deportivas de Estados Unidos, como el Super Bowl y las Finales de la NBA, la FIFA premiará a los campeones del Mundial 2026 con un anillo de campeón elaborado en oro y adornado con diamantes y zafiros. Cada anillo será:

Personalizado para los integrantes del equipo campeón

Numerado individualmente

Acompañado de un certificado de autenticidad

Entregado durante la ceremonia posterior a la Final del Mundial

Inmediatamente después de la final, el capitán y el seleccionador del equipo ganador obtendrán unos anillos provisionales para conmemorar la ocasión. Posteriormente, los 30 anillos se entregarán a sus destinatarios. De esta forma, podrán lucir toda su vida el símbolo de un logro que nunca olvidarán.

A World Cup ring for The Champions of The World

Americans know it from the Super Bowl and from the NBA.



Now the ring has also come to our European football, and Sunday the new world champions will get a glittering proof that they are the world's best.



Fifa introduces... A... pic.twitter.com/PpPQ3DjUcv — benny 🇩🇰 🇫🇴 🇬🇱 🇪🇺 🇺🇦 (@benny0692698414) July 16, 2026

¿Los aficionados podrán tener los anillos?

La FIFA también confirmó que los fanáticos podrán adquirir una edición oficial de estos anillos. En total se pondrán a la venta 1,996 piezas conmemorativas, también numeradas y certificadas, por lo que se convertirán en uno de los artículos oficiales más exclusivos del Mundial 2026.

Hasta el momento, la FIFA no ha revelado el precio ni la fecha exacta en que comenzará su comercialización, pero se espera que estos detalles sean anunciados conforme se acerque el final del Mundial 2026. La entidad organizadora señaló que esta iniciativa busca ofrecer a los aficionados un recuerdo histórico de la máxima cita del fútbol.

Una tradición estadounidense

FIFA adoptará una de las tradiciones deportivas más viejas de Estados Unidos, que lleva existiendo poco más de un siglo, la cual inició en 1927 gracias al empresario y entonces dueño de los New York Yankees, Jacob Ruppert, que tras conquistar la Serie Mundial de aquel año decidió obsequiar anillos de oro a todos los jugadores y unos relojes a los directivos para inmortalizar este momento.

Sin embargo, fue la NFL quien popularizó esta tradición, obsequiándolos desde la primera edición del Super Bowl (1967), para conmemorar a los Green Bay Packers como el primer gran campeón de la naciente National Football League.

Con esta medida, el organismo busca incorporar una tradición ampliamente reconocida en el deporte norteamericano y dejar un recuerdo permanente del campeonato obtenido tanto para los jugadores como para los hinchas.