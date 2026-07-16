FIFA designa para la final al árbitro que pitó en la última derrota de Argentina en Mundiales

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 llega a su fin con una gran final entre España y Argentina que definirán al campeón del Mundial este domingo 19 de Julio. Para este crucial encuentro, la FIFA confirmó este jueves al árbitro principal, así como a la terna que lo acompañará en el Estadio Nueva York.

Árbitro que sabe de finales

El elegido para ser el juez principal en este compromiso es el esloveno Slavko Vincic, quien cuenta con una larga trayectoria en encuentros de máxima exigencia como la final de la final de la Europa League 2022, final de Champions League 2024 y partidos en el Mundial de Qatar 2022.

Además, el colegiado de 46 años estará acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic como árbitros asistentes, así como por los jordanos Adham Makhadmeh, cuarto oficial, y Mohammad Alkalaf, asistente de reserva.

Slavko Vincic es un juez reconocido a nivel europeo y que a la vez genera distintas versiones sobre su estilo de conducción. Por ejemplo, el último encuentro dirigido durante este Mundial 2026 fue el que disputaron México vs. Ecuador por los dieciseisavos de final en donde expulsó a Piero Hincapié por taparse la boca en una acción en donde se acercó a Santiago Giménez.

The match officials for @FIFAWorldCup Final have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 16, 2026

Un antecedente que recuerda Argentina

Existe un antecedente que inevitablemente llama la atención de los aficionados argentinos. Slavko Vinčić fue el árbitro del histórico Argentina 1-2 Arabia Saudita, el debut de la Albiceleste en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Aquel encuentro significó una de las mayores sorpresas en la historia de los Mundiales y, hasta el día de hoy, representa la última derrota de Argentina en una Copa del Mundo.

Después de ese tropiezo, el equipo de Lionel Scaloni inició una histórica recuperación que terminó con el título en Qatar, y ahora volverá a encontrarse con el mismo juez en una nueva final mundialista.

Por otra parte, a la 'Roja' los arbitró en la Eurocopa 2024, frente a Italia, en un compromiso por el grupo B del torneo que terminaron ganando los españoles por 1 a 0.

FIFA apuesta por la experiencia

La final entre Argentina y España promete ser uno de los encuentros más intensos de los últimos años. Con dos selecciones de enorme jerarquía y un título mundial en juego, la FIFA decidió apostar por un árbitro con amplia experiencia internacional y acostumbrado a soportar la presión de las grandes citas.

Ahora, Slavko Vinčić tendrá la responsabilidad de conducir un partido que puede quedar para siempre en la historia del fútbol y que definirá al nuevo campeón de la Copa del Mundo 2026.