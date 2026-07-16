Reconocido actor de doblaje vuelve a ser denunciado por presunto abuso sexual y habría viajado a Colombia

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un reconocido actor de doblaje se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta por la joven actriz, Brenda Rivero que presentó una denuncia formal contra él por presuntos delitos de abuso sexual y corrupción de menores.

Rompió su silencio

Los hechos habrían ocurrido cuando Rivero tenía 16 años y el actor Alfonso Obregón rondaba los 50. El testimonio se suma a una cadena de señalamientos que acompaña al actor desde 2024.

De acuerdo con la información difundida por la propia denunciante mediante sus redes sociales, explicó que decidió acudir a las autoridades ya que no podía seguir callando lo que presuntamente sufrió a manos del actor de doblaje.

"Después de mucho tiempo de miedo, vergüenza y silencio, hoy puedo decir que la denuncia correspondiente ya ha sido presentada. No ha sido una decisión fácil. Quienes han pasado por una situación así saben lo difícil que es dar este paso. Sin embargo, decidí hacerlo porque considero que ya no podía seguir callando", comentó en su publicación.

Brenda reiteró que su intención es buscar justicia y visibilizar conductas que, asegura, durante años fueron normalizadas dentro del medio del doblaje. Asimismo, señaló que continuará colaborando con las autoridades mientras avanza el proceso legal.

La nueva acusación surge casi dos años después de que Alfonso Obregón fuera detenido por otra investigación relacionada con presuntos delitos sexuales. En ese caso, el actor recuperó su libertad luego de que jueces determinaran que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación, por lo que los cargos fueron anulados.

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La actriz de doblaje Brenda Rivero señaló públicamente al actor Alfonso Obregón por hechos que, según su testimonio, ocurrieron cuando ella era menor de edad.



Además, difundió una conversación que el actor sostuvo con... pic.twitter.com/jLHjp14ml1 — Tabasco HOY (@TabascoHOY) July 9, 2026

Alfonso Obregón viaja a Colombia en plena polémica

Ahora, incluso con una denuncia formal en puerta, el escenario parece no tornarse lo suficientemente oscuro en el ámbito laboral para Obregón, ya que el actor anunció que saldrá del país rumbo a Colombia por "asuntos de trabajo", asegurando que "no está huyendo" de México.

Obregón compartió algunos videos con sus fanáticas, donde aparece caminando en el aeropuerto rumbo a su nuevo destino, lo que ha levantado las sospechas del público respecto a si volverá al país a enfrentar la denuncia formal que Brenda levantó en su contra.

Mientras las autoridades dan seguimiento a la denuncia presentada, Alfonso Obregón permanece en el centro de la polémica. El actor aseguró que su viaje a Colombia responde a compromisos laborales y negó que se trate de una huida de México. Entretanto, el proceso legal recién comienza y serán las investigaciones correspondientes las que determinen el curso del caso.