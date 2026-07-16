Inglaterra esperaba definir en penales con Argentina: Arquero tenía apuntado cómo atajar a Messi en su botella

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra dejó una curiosa anécdota que rápidamente se volvió viral. En medio de los festejos en el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, los jugadores argentinos hallaron la botella del arquero inglés Jordan Pickford, en la que estaban pegadas instrucciones sobre cómo debía actuar en caso de llegar a la tanda de penales.

El hallazgo inesperado

El histórico masajista Marcelo "Daddy" D'Andrea fue quien recogió la botella y la mostró a los futbolistas. En ella se podía leer un papel plastificado con indicaciones para cada uno de los 23 jugadores argentinos, desde Lionel Messi hasta Gerónimo Rulli. Las anotaciones eran precisas y en inglés, con recomendaciones como:

Messi: "Fake left, dive right" (falsa izquierda, tirarse a la derecha).

(falsa izquierda, tirarse a la derecha). Enzo Fernández: "Stay centre" (quedarse en el centro).

(quedarse en el centro). Lautaro Martínez: "Dive left" (tirarse a la izquierda).

(tirarse a la izquierda). Nicolás González: "Dive right" (tirarse a la derecha).

Los jugadores se divirtieron leyendo las instrucciones y comentando entre risas cómo Inglaterra había preparado un escenario que nunca llegó a concretarse. El episodio recordó a muchos lo ocurrido en el Mundial de Alemania 2006, donde el entonces guardameta europeo Jens Lehmann llevaba anotaciones similares en un papel, también para una tanda de penales con Argentina.

😂🏆 ¡Hasta el "acordeón" le encontraron a Pickford!



Tras eliminar a Inglaterra y avanzar a la final del Mundial, los jugadores de Argentina encontraron la botella del arquero Jordan Pickford, donde tenía anotadas las referencias para una posible tanda de penales



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Reacciones en el plantel

Lionel Messi fue uno de los primeros en leer su nombre y la anotación, gesto que compartió con ironía. Enzo Fernández, al ver que Pickford debía quedarse en el centro ante su remate, levantó la vista al cielo entre carcajadas. Marcos Senesi y Nicolás González también se sumaron a la curiosidad, mientras el grupo celebraba la clasificación.

El preparador físico Luis Martín incluso compartió una foto en redes sociales con la frase: "Lástima, no teníamos los mismos planes che", en alusión a que Argentina resolvió el partido en tiempo reglamentario. Aunque el post fue borrado, ya se había viralizado.

Preparador físico de la selección argentina compartió lo que decía la botella.

Un método conocido

Pickford es reconocido por utilizar este tipo de "machetes" en botellas para estudiar a los rivales. En la Eurocopa y otros torneos ya había aplicado la técnica con éxito. Antes del partido, incluso declaró que Inglaterra estaba "preparada para todo: 90 minutos, 120 y penales". Sin embargo, la realidad fue distinta: Argentina se impuso y dejó a Inglaterra sin la oportunidad de ejecutar su plan.

La anécdota reflejó la tensión y preparación detrás de un partido de alto riesgo. Para Argentina, fue un detalle curioso; para Inglaterra, quizás un recordatorio de que la planificación no siempre coincide con el desenlace.