Mundial 2026: Aficionados argentinos protagonizan actos ofensivos contra bandera de Inglaterra

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El enfrentamiento de semifinales entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026 concluyó con una victoria sudamericana, pero el ambiente deportivo quedó opacado. Durante los festejos, se registraron conductas polémicas que involucraron a seguidores de la selección albiceleste y a los propios futbolistas participantes.

Incidentes en las calles de Nueva York

Tras el pitazo final del partido disputado en Atlanta, miles de personas salieron a celebrar el pase a la gran final en diversas ciudades. En Times Square, Nueva York, un grupo de hinchas colocó una bandera inglesa en el suelo para pisotearla constantemente.

Esto se dio luego de que un fanático colocó la enseña británica en el centro de la calle y procedió a escupirla, mientras el resto de los presentes realizaba cánticos ofensivos contra el conjunto rival en medio de la multitudinaria celebración de la noche.

Este comportamiento fue registrado en diversos videos que circularon rápidamente en redes sociales, generando una fuerte reacción negativa a nivel global. Las imágenes muestran cómo el festejo se transformó en un acto de hostilidad que dejó de lado el espíritu deportivo del evento.

La intensidad de las celebraciones en Estados Unidos alcanzó niveles inesperados tras el resultado. La presencia de la bandera en el asfalto durante la euforia colectiva demostró una falta de respeto evidente hacia los símbolos nacionales del adversario deportivo, marcando un precedente negativo.

EL POGO ARRIBA DE LA BANDERA INGLESA.



ASÍ SE FESTEJÓ EN TIMES SQUARE. 🤯🇦🇷 pic.twitter.com/T4SdXRv8Hb — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 16, 2026

Gesto político tras la victoria argentina

Al finalizar el encuentro en el estadio de Atlanta, la controversia se trasladó al césped. Algunos integrantes de la selección argentina exhibieron un cartel conmemorativo que hacía referencia directa al conflicto geopolítico ocurrido en el año1982, las Islas Malvinas.

Los futbolistas argentinos tomaron un cartel con la frase: 'Las Malvinas son argentinas', haciendo alusión explícita al evento geopolítico histórico que mantiene una carga emocional importante para la sociedad argentina y que resonó fuertemente durante la cobertura de este encuentro.

La presencia de este mensaje político en un escenario deportivo internacional acaparó la atención de los medios. Este tipo de manifestaciones suele generar debates sobre la neutralidad política dentro de los estamentos de la FIFA durante la celebración de los torneos de selecciones nacionales.

La acción en el campo de juego añadió una capa adicional de complejidad diplomática al partido. La visibilidad de este mensaje ante millones de espectadores globalmente provocó cuestionamientos sobre los límites entre el patriotismo, la memoria histórica y la neutralidad exigida en el deporte.