Periodista inglés lanza fuerte comentario contra Argentina para la final: "Que España los aplasten como nosotros en Las Malvinas"

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra no solo dejó un resultado deportivo (2-1 para la Albiceleste), sino también una serie de polémicas que siguen marcando la previa de la final contra España.

A la controversia por la pancarta de los jugadores argentinos con la frase "Las Malvinas son argentinas", se sumó ahora el comentario del periodista inglés Piers Morgan, quien en redes sociales calificó de manera ofensiva al conjunto de Scaloni y manifestó su deseo de verlos perder en la final contra España, con una fuerte referencia también a la Guerra de Las Malvinas.

"Id*otas sin clase. Espero que España los aplaste tan mal en la Final como los aplastamos en la Guerra de las Malvinas".

El mensaje fue considerado ofensivo y despectivo, ya que mezcla un conflicto bélico con un evento deportivo. Medios argentinos coincidieron en que los comentarios no contribuían a rebajar la tensión, sino que la incrementan en un contexto ya sensible.

Comunicador dejó duro mensaje en redes.

Pancarta polémica y posible sanción de la FIFA

El comentario de Morgan se suma a la polémica por la pancarta desplegada por los jugadores argentinos tras el triunfo. La FIFA confirmó que evalúa el caso y que podría aplicar una multa económica o advertencia disciplinaria, ya que su reglamento prohíbe mensajes políticos en los estadios.

El Gobierno Británico y las autoridades de las Islas Malvinas pidieron sanciones inmediatas, mientras que la AFA defendió el gesto como una expresión de identidad nacional. En este contexto, el mensaje de Morgan refuerza la dimensión política del partido y coloca aún más presión sobre la FIFA, que debe equilibrar su principio de neutralidad con las demandas de los involucrados.

Jogadores argentinos mostram bandeira com a frase "As Malvinas são nossas".



A Fifa havia proibido manifestações sobre o assunto no jogo de hoje. pic.twitter.com/grtQvYPkpS — Pedro Ramiro (@_pedroramiro) July 15, 2026

Periodista defiende al técnico inglés

En paralelo, Inglaterra vive un debate interno sobre el planteamiento defensivo de su técnico Thomas Tuchel. Morgan, en otra publicación, defendió al entrenador, asegurando que si el resultado final hubiese sido otro, la hinchada estaría celebrando y elogiando su sistema de juego.

"Sí, Inglaterra fue demasiado defensiva. Pero el abuso que está cayendo sobre la cabeza de Thomas Tuchel hoy es ridículo. Estaba a 5 minutos de llevarnos a nuestra primera final de la Copa del Mundo en 60 años. Y si hubiéramos resistido, hoy sería aclamado como un héroe por las mismas personas que lo están destrozando."

La final del Mundial 2026 se jugará bajo un clima cargado de simbolismo político y deportivo. El comentario de Morgan muestra cómo el fútbol puede convertirse en un escenario donde se cruzan pasiones, historia y política. Mientras la FIFA analiza sanciones y los ingleses discuten su estilo de juego, Argentina se prepara para disputar uno de los partidos más importantes en su historia.