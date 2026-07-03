Vozinha conquista las redes: Arquero de Cabo Verde alcanza los 19 millones de seguidores tras duelo ante Argentina

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lo que comenzó como un fenómeno inesperado tras su primer empate contra España se ha convertido en una auténtica revolución digital. Josimar Dias "Vozinha", arquero de Cabo Verde, alcanzó los 19 millones de seguidores en Instagram después del reciente duelo frente a Argentina, superando incluso a la cuenta oficial de la selección campeona del mundo.

El contraste es impactante: un jugador debutante en Copas del Mundo, sin contrato vigente antes del torneo, hoy es más seguido que una de las selecciones más laureadas del planeta.

Duelo histórico frente a Argentina

En el histórico encuentro de dieciseisavos, Cabo Verde volvió a desafiar la lógica. Vozinha, a sus 40 años, fue protagonista con atajadas que mantuvieron a su equipo en pie frente a la Albiceleste.

Aunque la FIFA eligió a Lionel Messi como mejor jugador del partido, las redes sociales mostraron otra realidad: miles de comentarios reclamaban que el premio debía ser para Vozinha, acompañados de su foto y mensajes de admiración. La narrativa digital lo consagró como el verdadero héroe popular del encuentro.

Vozinha superó la cantidad de seguidores de la selección argentina tras el duelo.

Un fenómeno digital

La primera explosión de seguidores ocurrió tras el empate contra España, cuando Vozinha pasó de 50 mil a más de 2 millones en cuestión de horas. Su reacción en vivo, mezcla de incredulidad y emoción, se viralizó y lo convirtió en símbolo de humildad y esfuerzo. Desde entonces, cada partido ha multiplicado su alcance.

Hoy, tras el duelo contra Argentina, su cuenta oficial, al cierre de esta edición, registra 19.3 millones de seguidores, superando a la propia Selección Argentina, que cuenta con 16.1 millones. Este contraste refleja cómo la figura de un jugador puede trascender más allá de los resultados y convertirse en fenómeno global.

IMPRESIONANTE TAPADA DE VOZINHA PARA EVITAR EL GOL DE TIRO LIBRE DE LEO MESSI.



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El caso de Vozinha demuestra cómo el Mundial puede transformar la vida de un futbolista y proyectarlo al estrellato mundial en cuestión de días, gracias a una cultura digital que lo ha convertido en uno de los perfiles más seguidos del torneo.

La elección de Messi como mejor jugador oficial y la reacción masiva en redes subrayan una marca que quedará grabada: para millones de hinchas, el verdadero protagonista fue Vozinha.

El arquero caboverdiano ya no es solo un veterano que resiste en la cancha: es un ícono global que conquistó las redes sociales y que, con 19 millones de seguidores, se ubica por encima de selecciones enteras. Su ascenso quedará como uno de los capítulos más sorprendentes del Mundial 2026, recordando que el fútbol sigue siendo capaz de crear héroes inesperados.