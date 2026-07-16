FIFA evalúa los informes tras exhibición de bandera de Malvinas en semifinales del Mundial 2026

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras el histórico triunfo de Argentina 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. la FIFA evalúa los informes. El motivo de este análisis es la exhibición de una bandera con el escrito "Las Malvinas son argentinas" realizada por jugadores tras finalizar el encuentro en Atlanta.

El proceso de evaluación disciplinaria

Según Touchline, la Comisión Disciplinaria independiente de la FIFA se encuentra actualmente analizando los informes del partido y considerando las circunstancias relevantes. Este es un procedimiento estándar que el organismo aplica para determinar si la acción constituye una violación directa de su normativa interna.

El reglamente de la FIFA prohíbe de forma expresa que los jugadores desplieguen pancartas, banderas o elementos de carácter político, ofensivo o discriminatorio. La entidad busca mantener la neutralidad en sus competiciones internacionales, evitando que conflictos históricos o geopolíticos afecten el desarrollo de los encuentros.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: FIFA will open disciplinary proceedings against Argentina for showing the Malvinas banner.



But the sanctions won't take place until after the Final, the players involved will be ALLOWED to play! pic.twitter.com/3scaOGtQRr — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 16, 2026

Durante el partido, la seguridad privada del estadio recibió órdenes estrictas de impedir el ingreso de cualquier referencia al conflicto bélico de 1982. A pesar de estas medidas preventivas, el paño llegó al césped de juego tras ser arrojado por un grupo de aficionados desde las gradas.

"Siempre serán argentinas", indica la bandera.

Leandro Paredes brindó estas palabras breves al ser consultado por la prensa sobre el significado de la bandera desplegada. Otros futbolistas, como Lisandro Martínez, optaron por evitas profundizar en detalles sobre el hecho, prefiriendo enfocarse en la alegría de haber clasificado a la gran final.

Antecedentes y posibles consecuencias técnicas

Las posibles sanciones para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dependen de los antecedentes previos en este tipo de infracciones. Previamente, la FIFA ha resuelto estos episodios mediante multas económicas en lugar de aplicar suspensiones deportivas o la pérdida de puntos en la competencia.

En el 2014, el ente rector del fútbol mundial multó a la AFA con $/27.000 tras un episodio idéntico. Por otro lado, en el Mundial 2018. jugadores fueron multados con cerca de $/10.000 por gestos controvertidos sin llegar a ser suspendidos formalmente.

Jogadores argentinos mostram bandeira com a frase "As Malvinas são nossas".



A Fifa havia proibido manifestações sobre o assunto no jogo de hoje. pic.twitter.com/grtQvYPkpS — Pedro Ramiro (@_pedroramiro) July 15, 2026

el Gobierno de Inglaterra también se pronunció mediante la portavoz del primer ministro Keir Starmer. La representante británica reafirmó que la postura oficial de su país respecto a la soberanía de las islas no ha cambiado, subrayando la importancia de la autodeterminación para sus habitantes.

La selección argentina aguarda la resolución oficial mientras se prepara para la final del Mundial 2026 ante España en Nueva Jersey. La evaluación de la FIFA sigue su curso técnico, donde los fanáticos esperan conocer qué tipo de canción habrá.