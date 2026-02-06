Jorge Chávez: Defensoría asegura que falla en el radar del aeropuerto afectó salida de al menos 12 vuelos

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva falla técnica se reportó este jueves 5 de febrero en el aeropuerto internacional Jorge Chávez la cual afectó a cientos de pasajeros que buscaban salir y llegar a Lima. Problemas que afectaron el sistema de radar ocasionaron que decenas de vuelos sean demorados y hasta cancelados mientras se trabajaba en el incidente.

Defensoría se pronuncia tras fallas en el Jorge Chávez

Como era de esperarse, la Defensoría del Pueblo se pronunció respecto a este hecho a menos de un día de haber ocurrido. A través de un comunicado, la entidad aseguró que luego de haber supervisado el caso, se detectó que al menos 12 vuelos se vieron perjudicados por este lamentable hecho.

"Ante la falla de radares en el Aeropuerto Jorge Chávez, desde la Defensoría del Pueblo, a través de la OD Callao, supervisamos el caso. El incidente, según CORPAC, ocurrió entre las 17:20 y 19:59 horas, afectando la salida de al menos 12 vuelos", indicaron.

En esa misma línea, el organismo liderado por Josué Gutiérrez aseguró haberse comunicado con Indecopi para conocer si se atendió debidamente a los usuarios que se vieron perjudicados con esta falla en el terminal aéreo.

Según precisaron, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual ya se ha contactado con los usuarios para darles las soluciones necesarias con la finalidad de resolver su problema.

"Nos contactamos con Indecopi, que informó que vienen atendiendo a usuarios afectados por los retrasos. Asimismo, Lima Airport Partners adoptó medidas para facilitar la continuidad de las operaciones dentro de sus competencias", agregaron.

Exigen a CORPAC reacción inmediata

Finalmente, la Defensoría exigió que CORPAC pueda tener canales de atención operativas y de fácil acceso para que los pasajeros puedan comunicarse en caso vuelva a darse este tipo de casos. Además, expresaron su preocupación por las molestias que estos incidentes suelen ocasionar en cientos de ciudadanos que se trasladan al interior o fuera del país.

"Mostramos preocupación por estas situaciones que afectan a los usuarios y la operatividad aérea, y exigimos a CORPAC garantizar canales de atención inmediata, información clara y articulación con todas las entidades para una atención oportuna y transparente en todos los aeropuertos del país", puntualizaron.

En resumen, la Defensoría del Pueblo se pronunció por la falla en el radar reportada en el aeropuerto internacional Jorge Chávez la cual afectó a cientos de pasajeros. La entidad señaló que continuarán las investigaciones para determinar las razones de este incidente.