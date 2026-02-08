¡Atención! Vuelos cancelados en Arequipa por intensas lluvias y densa neblina

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En las últimas horas, las malas condiciones climatológicas han llevado a una masiva cancelación de vuelos en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón en Arequipa, afectando a miles de pasajeros y turistas.

Cancelación de vuelos por mal clima en Arequipa se ha normalizado

Este domingo, los vuelos programados desde las 6:30 de la mañana fueron suspendidos ante la densa neblina que cubre el cielo arequipeño que dificulta la visibilidad de los pilotos, así como ante eventuales lluvias intensas.

En el terminal aéreo, las pantallas informativas muestran que los vuelos programados para las siguientes horas se encuentran en condición de demora o de reprogramación, generando la desesperación y malestar de viajeros que quedaron varados.

En declaraciones a Exitosa, pasajeros afirman que la situación es la misma todos los años en este aeropuerto. Entre los meses de enero y febrero, ningún vuelo es garantizado porque, ante una eventual lluvia o neblina, se cancelan.

"Por segunda vez se viene cancelando mi vuelo. Se entiende que este es un aeropuerto internacional, no sé por qué no pueden aterrizar. En Lima, con este clima, aterrizan de manera normal", explicó uno de ellos.

De esta forma, la cancelación de vuelos en Arequipa se ha normalizado. Sin embargo, a nivel internacional, los aviones pueden aterrizar con neblina sin mayores contratiempos.

Las más perjudicadas son las personas que tienen vuelos con escala, pues primero deben llegar hasta el aeropuerto Jorge Chávez para abordar otro avión rumbo a su siguiente destino.

Responsable de tecnología insuficiente sería Corpac

El gerente de la concesionaria Aeropuertos Andinos del Perú, Alberto Huby Vidaurre, deslindó responsabilidad en la implementación de tecnología que permita a los aviones aterrizar en malas condiciones climáticas, y señaló a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) como la responsable.

"La responsabilidad de la tecnología para la aeronavegación, la cual incluye el aterrizaje y despegue, es una obligación de Corpac. Lo que se requiere es un sistema más moderno de aproximación y entiendo que Corpac lo tiene en su lista de prioridades", sostuvo a Exitosa.

Ante esta situación, Corpac no se ha pronunciado hasta el momento. Su silencio ha acompañado a la falta de equipamiento de alta presición para que los pilotos obtengan convía electrónica al momento de aterrizar y despegar en neblina.

Mientras tanto, miles de pasajeros siguen en incertidumbre. Este problema no solo afecta a los viajeros comunes, sino principalmente a turistas, que deben pagar más en hoteles o cancelar sus paquetes turísticos.