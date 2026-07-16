Julio Velarde advierte que el fenómeno 'El Niño' golpeará el desempeño de la economía peruana

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Economía

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, en una coferencia brindada desde la sede de la Municipalidad de Lima mientras recibía una distinción, declaró que en la economía del Perú se evidencia un crecimiento continuo en varios indicadores de actividad.

No obstante, advirtió que el fenómeno 'El Niño' será el riesgo predominante para la economía del pais y que comenzó a evidenciarse en cifras oficiales. Las anomalías climáticas afectarían temporalmente sectores estratégicos para el desarrollo y el empleo.

Velarde resalta estabilidad económica

En su discurso, vinculó el desempeño positivo del Perú con la estabilidad monetaria consolidada en las últimas décadas y resaltó que el control de la inflación por parte del BCRP ayudó a contener los efectos de la crisis política de los últimos años.

Añadió el crecimiento de la recaudación del IGV, el incremento de las importanciones de bienes de capital y la ampliación del empleo formal.

¿Cuáles serán los sectores afectados?

A pesar del panorama favorable, Velarde reconoce que el Fenómeno del Niño comenzó a impactar en la actividad económica y podría generar mayor deterioro en los próximos meses. Detallando que el crecimiento económico desaceleró de 3,6% a 1,8%, esto a causa de los factores climáticos.

La pesca fue uno de los rubros más perjudicados, mostrando una caída del 74%, y la actividad agrícola. La manufactura total cayó en un 10% dado que a la menor disponibilidad de especies hidrobiológicas para la elaboración de insumos. Previsualiza que la situación vendría a empeorar en los siguientes meses.

El sector de la pesca fue uno de los m´s perjudicado por los cambios climatológicos

Clima golpea producción

El economista agregó que las cifras que se conocerán en el corto plazo podrían mostrar resultados menos favorables debido a los efectos de fenómenos naturales. Precisó que la desaceleración del dinamismo productivo responderá principalmente a factores climáticos y no a un deterioro de los fundamentos fiscales y financieros del país.

Asimismo, señaló que las alteraciones meteorológicas ya vienen afectando directamente la actividad productiva de diversas regiones del sur y norte del Perú.

El presidente del Banco Central, Julio Velarde, afirmó que la economía del Perú ha demostrado una evolución favorable a pesar de la inestabilidad política. Pero advierte que que, tanto sectores con regiones del interior del país serán directamente afectadas por factores climaológicos y que se podrán visualizar resultados adversos en el corto plazo.