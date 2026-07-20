España ganó el Mundial 2026, pero piloto español hizo creer a argentinos que eran campeones

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

España venció a Argentina en la final del Mundial 2026, pero un grupo de pasajeros argentinos vivió una inesperada confusión en pleno vuelo. Un piloto español decidió hacerles una broma y les hizo creer por unos minutos que la Albiceleste había ganado la Copa del Mundo.

Piloto ilusionó a hinchas argentinos

La final del Mundial entre España y Argentina paralizó a una multitud en el mundo entero. Aunque no todos lo disfrutaron en vivo, pues a algunos los agarró en pleno vuelo mientras se disputaba ese verdadero partidazo.

Un piloto español haciéndolo creer a un avión lleno de argentinos que han ganado el Mundial jdfjdjfjd pic.twitter.com/1wJu7dHVar — offensiveprank (@offensiveprank) July 20, 2026

Ese fue el caso de varios pasajeros argentinos, quienes terminaron siendo parte de una inesperada broma hecha por el piloto español del vuelo.

El hombre tomó el micrófono para anunciar el supuesto resultado del partido y, lejos de revelar de inmediato que España había ganado, hizo creer que Argentina se había quedado con el título.

Argentinos celebraron una falsa victoria

Durante su anuncio, el piloto comenzó diciendo que había sido una final muy disputada y que el partido se había definido recién en la prórroga. Sus palabras generaron expectativa entre los pasajeros, especialmente entre los argentinos que no habían podido ver el encuentro.

"Los dos equipos lo han dado todo, pero la final de un Mundial, lamentablemente, solo la puede ganar uno. Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos", dijo el piloto, provocando la emoción de varios hinchas albicelestes dentro del avión.

En ese momento, muchos pasajeros comenzaron a celebrar creyendo que Argentina había vencido a España y se había consagrado campeona del Mundial 2026. No obstante, todo se trataba de una broma.

El video del momento fue compartido en TikTok por la usuaria conocida como @williermina, quien mostró cómo varios pasajeros reaccionaron emocionados al supuesto triunfo argentino. Sin embargo, segundos después, el piloto aclaró la verdadera noticia.

"Porque España ha ganado el Mundial", sentenció el piloto, revelando finalmente que la selección española era la campeona.

Según contó la usuaria que difundió el video, muchos pasajeros no llegaron a escuchar la última parte del anuncio. Por ello, algunos continuaron creyendo durante varios minutos que Argentina había ganado la final, hasta que preguntaron por el resultado real y descubrieron que todo había sido una broma.

De este modo, el triunfo de España en la final dejó una escena insólita en pleno vuelo, donde pasajeros argentinos celebraron una falsa victoria antes de descubrir que todo era una broma del piloto español.