SUNAT realizará nuevo sorteo de comprobantes de pago: Te presentamos los pasos para poder participar

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Noelina Meza, especialista de la Gerencia de Servicios al Contribuyente de SUNAT, explicó acerca del nuevo sorteo de comprobantes de pago que la entidad está realizando y que permitirá ganar dinero.

Sorteo de comprobantes de pago de la SUNAT: ¿Cómo puedo participar?

La Superintendencia Nacional de Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) llevará a cabo un nuevo sorteo virtual con el propósito de motivar a las personas a solicitar comprobantes como por ejemplo boletas o recibos por honorarios electrónicos, cuando realicen compras o servicios.

Esto tiene como objetivo promover la formalización de las actividades comerciales. La profesional indicó que el primer paso que se debe realizar es ingresar a la página web sorteo.sunat.gob.pe para poder registrarse en este caso del participante.

En tal sentido, la pregunta que salta a la vista ¿qué personas pueden formar parte de este sorteo? pues bien en este caso todas aquellas personas que son mayores de edad podrán tener la oportunidad de participar de ello identificadas con su DNI (Documento Nacional de Identidad), carné de extranjería o CPP (Carné de Permiso Temporal de Permanencia).

"En el registro del participante es importante especificar bien el correo electrónico y también el número de celular porque a través del correo le va a mandar uan clave para que pueda hacer su validación porque el participante tiene que crear su clave de ingreso", precisó Meza.

Posteriormente, la especialista de la SUNAT indicó que se deberá proceder a realizar el registro de comprobantes de pago que estoy pidiendo como es el caso de boletas de ventas electrónicas y recibos por honorarios electrónicos "que me emitan de S/5 en adelante".

"Buscamos sensibilizar que las personas soliciten sus comprobantes de pago, lo exijan. Cada vez por ejemplo que uno va a un grifo, a una bodega o a lavar un carroe exigir mi boleta de venta electrónica y tiene que estar identificado el documento sea DNI, carné de extranjería o CPP", puntualizó.

¿Cómo adjunto el comprobante electrónico?

Al ser consultada sobre el procedimiento para adjuntar los comprobantes electrónicos, Noelina Meza sostuvo que "ya no necesitas adjuntar nada ni necesitas guardar el comprobante" debido a su formato electrónico, pero sí se tendrá que colocar ciertos datos.

"Simplemente vas a registrar los datos que es el número de serie, el número del comprobante, el número de RUC", subrayó. Además, refirió que este comprobante es obligatorio que sea entregado a partir de los cinco soles en adelante. Agregó que son tres comprobantes de pago por día y por RUC.

¿Cuáles son los premios del sorteo?

Además, detalló cuáles serán los grandes premios de este sorteo de comprobantes de pago de la SUNAT. Al respecto, especificó que serán dos sorteos los que se llevarán a cabo, el 16 de octubre y el otro el 16 de febrero. En la primera fecha afirmó que habrán 416 ganadores, de los cuales 208 para Lima y 208 para provincia.

Habrá un premio de S/100,000, otro de S/50,000 y uno de S/20.000. De igual manera, 5 personas serán acreedoras de S/10 000, otras 10 de S/5000, 70 de S/1000 y 120 ganarán S/500.

Como vemos, si compras y recibes comprobantes podrás participar de este nuevo sorteo vitual de comprobantes de pago que realizará la SUNAT. En este podrás tener la posibilidad de ganar grandes premios.