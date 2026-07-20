La Selección Peruana será LOCAL en la ALTURA en Eliminatorias 2030, confirmó presidente de la FPF

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, mediante la plataforma oficial de la FPF, oficializó lo que se venía especulando durante varios meses. De cara a las Eliminatorias a la próxima Copa del Mundo en 2030, el equipo nacional disputará sus encuentros como local en tres ciudades del país, en Lima, Cusco y Puno.

Esta decisión logística en búsqueda de poder sacar algún tipo de ventaja que nos acerque a una posible clasificación, fue en conjunto con el comando técnico del entrenador, Mano Menezes. El brasileño, desde abril pasado, abrió las puertas a esta posibilidad.

Los recintos elegidos

Además del tradicional Estadio Nacional de Lima, se designó estadio Inca Garcilaso de la Vega y los estadios de la Universidad Nacional del Altiplano y de Juliaca, como las próximos escenarios para la Selección.

El campo de Cusco tiene una capacidad 45.056 espectadores, y es utilizado por Cienciano, Cusco FC y Deportivo Garcilaso. El de la región de Puno, cuenta con un aforo de 35.000 asistidores, cancha de Deportivo Binacional en Liga2.

El Nacional de Lima. el Inca Garcilaso de la Vega y el de la Universidad Nacional del Altiplano

La primera de ellas a 3.300 metros sobre el nivel del mar, mientras que la segunda se ubica más de 3.800 metros de altitud. Estas canchas fueron visitadas seguidamente por el estratega Menezes y el Director General de Fútbol, Jean Ferrari.

El plan rumbo al Mundial 2030

A causa de la decepcionante campaña en el último proceso clasificatorio donde quedamos en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones y los pocos triunfos obtenidos en Lima, se analizó la alternativa de disputar algunos encuentros fuera de la capital para aprovechar las condiciones geográficas de la altura.

Perú afrontará las próximas Eliminatorias con un proceso de renovación del plantel y el objetivo de regresar a una Copa del Mundo, luego de su última participación en Rusia 2018.

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), confirmó que la selección peruana disputará partidos como local en tres departamentos del país: Lima, Cusco y Puno. La medida busca aprovechar las condiciones de la altura como un factor deportivo que le permita sumar puntos clave en su objetivo de clasificar a la siguiente cita mundialista.