Lionel Messi y sus primeras palabras tras derrota de Argentina ante España: "El dolor es muy grande"

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Perder la final del Mundial 2026 contra España fue un golpe bajísimo para Argentina y la hinchada que soñaba con ver a Lionel Messi alzando la copa otra vez. Finalmente, el '10' habló y mandó un emotivo mensaje sobre el bajón de quedarse sin nada, pero con la frente bien en alto por haber dejado la vida en la cancha.

Messi se pronuncia tras derrota de Argentina

El '10' no ocultó el dolor tras perder la final del Mundial frente a España. Mediante unas palabras con harto sentimiento, la leyenda argentina admitió que le costará levantarse de esto, pero rescató la entrega total de sus compañeros en el torneo.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno", expresó Lionel Messi, dejando en claro que la derrota significó un golpe muy fuerte para el plantel argentino.

El capitán de la Albiceleste también recordó los partidos complicados que Argentina logró sacar adelante en el camino hacia la final. Según señaló, esos encuentros quedarán para siempre en la memoria de los hinchas por la entrega y el esfuerzo que mostró el equipo.

"Me quedo con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo", agregó.

Lionel Messi felicitó a España por el triunfo

Por otro lado, Messi dejó en claro que, aunque el luto de perder la copa ciegue todo, la Albiceleste metió un campañón al llegar a dos finales seguidas del Mundial, algo que pocos consiguen en la vida.

"Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", señaló el '10', destacando el recorrido de la selección argentina en los últimos años.

Por último, el '10' agradeció el aliento de los hinchas que no dejaron de empujar en todo el torneo. Además, remarcó que, a pesar de la caída, el grupo hizo que todo el país se abrazara a una sola ilusión.

"Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", manifestó.

Finalmente, Messi también tuvo palabras para España, selección que se consagró campeona del Mundial 2026 tras vencer a Argentina en la final. "También quiero felicitar a España por el campeonato", expresó el capitán argentino.

Así, Lionel Messi se despidió con pura pena, gratitud y orgullo tras la caída de Argentina ante España. Aunque reconoció que el dolor por perder la final será difícil de superar, también resaltó el esfuerzo del equipo y el apoyo de todo un país que volvió a ilusionarse con la Albiceleste.