Fonavi 2024: Conoce AQUÍ quiénes de las listas 1 a 19 pueden cobrar la devolución de sus aportes

El Fonavi sigue siendo un tema relevante para miles de peruanos, especialmente aquellos que están en búsqueda de una devolución parcial de sus aportes. En este sentido, recientemente se ha activado un pago para exaportantes de las listas 1 a 19 en el Banco de la Nación, generando preguntas sobre quiénes son los beneficiarios en esta ocasión y cómo pueden acceder a este beneficio.

¿Quiénes pueden retirar sus aportes?

Según lo informado por Jorge Milla, representante de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú), y corroborado por la entidad financiera, desde el 1 de febrero se ha dado inicio al pago para miles de nuevos fonavistas.

Sin embargo, es importante aclarar que este no constituye un nuevo grupo de pago, sino una activación de un pago parcial para aquellos exaportantes que no pudieron cobrar anteriormente, a pesar de ser parte de grupos anteriores.

Es así como se ha habilitado este pago para exaportantes de las listas 1 a 19 que, por diversos motivos, no se acercaron a obtener sus montos en el Banco de la Nación en su momento. No obstante, es crucial comprender que no todos los beneficiarios de estas listas califican para recibir esta devolución parcial.

Consulta AQUÍ

Para saber si te corresponde este pago, debes seguir un sencillo proceso de consulta en el enlace oficial del Fonavi. Solo necesitas tener a mano tu DNI y seguir los pasos indicados:

Ingresa al enlace del Fonavi: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/ Accede al apartado 6, destinado a fonavistas pendientes de cobro de los Grupos de Pago N° 1 al 19: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic3/index.jsp Selecciona el tipo de documento y digita tu número de identificación. Completa el código captcha para validar tu consulta.

Al ingresar esta plataforma, recibirás un mensaje que te indicará si eres beneficiario de este pago parcial y te informará sobre los pasos a seguir para cobrarlo en el Banco de la Nación.

Es fundamental que aquellos fonavistas que cumplan con los requisitos verifiquen su situación y tomen las acciones correspondientes para acceder a este beneficio económico. La transparencia y la claridad en el proceso son clave para garantizar que los beneficiarios reciban lo que les corresponde de manera oportuna y efectiva.

De esta manera, ya conoces más detalles acerca del retiro del retiro del Fonavi 2024 de las listas 1 a la 19, desde quienes son los beneficiarios hasta los requisitos y modalidades de cobro.