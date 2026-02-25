Mundial 2026: Conmebol ve probable que la final sea 100% sudamericana

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol de Sudamérica pisa fuerte de cara a la Copa del Mundo. El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, afirmó que hay una alta posibilidad de que la final del Mundial 2026 sea disputada por dos selecciones de la región.

Así lo señaló el paraguayo durante la inauguración del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en Barranquilla. Además de mostrarse optimista, indicó que "no es solo un deseo" de la Conmebol, pues se basan en los resultados.

"El fútbol colombiano tiene con qué creer, nosotros soñamos con que tengamos a dos equipos sudamericanos en la final del Mundial y la meta es ganar esos ocho partidos en el certamen", subrayó el directivo de la entidad deportiva.

Durante la conferencia de prensa, en la que también participaron los presidentes de la FIFA, Gianni Infantino, y de la FCF, Ramón Jesurún, Domínguez manifestó que, en Sudamérica, "estábamos condenados a no creer en grande, a no poder aspirar a un futuro diferente".

Sin embargo, anunció que se estima un resultado positivo en la Copa del Mundo, a desarrollarse en Canadá, Estados Unidos y México. Las selecciones sudamericanas que participarán son Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay. En marzo, se sabrá si Bolivia ingresa tras los partidos de repesca.

Selección Peruana confirmó partidos amistosos ante Senegal y Honduras en marzo

¡La Bicolor vuelve al ruedo! Tras quedar fuera del último proceso eliminatorio, la selección peruana está próxima a disputar dos partidos amistosos FIFA que disputará contra Senegal y Honduras.

Mediante una publicación en redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó este lunes las fechas y horas de lo que será el debut del brasileño Mano Menezes como DT.

"¡Nos volvemos a encontrar! La Bicolor vuelve a las canchas para disputar sus amistosos internacionales. Un sentimiento que nos une", se lee en el anuncio de la Selección.

El primer amistoso será retador contra la selección de Senegal, vigente campeona de la Copa África. El encuentro se realizará el sábado 28 de marzo desde las 11 de la mañana (hora Perú), en el Stade de Francia, en París.

Días después, la bicolor se disputará otro amistoso frente a Honduras, esta vez en España. El martes 31 de marzo, el cotejo será en el Estado Municipal de Butarque de Madrid a partir de la 1 de la tarde (hora Perú).