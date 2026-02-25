RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Tome precauciones!

Lluvias intensas en Lima: SENAMHI informa que continuarán por horas y recomienda precaución

La lluvia proviene de la sierra, tal como fue anunciado hace algunos días por la institución meteorológica. Se prevé que continúen durante las siguientes horas principalmente en el centro y sur de la capital.

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/02/2026

Una lluvia intensa afecta desde horas de la tarde a los distritos de Lima Metropolitana y se prevé que continúe durante varias horas más, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). 

Las lluvias, que ya se registran en todos los sectores de la capital, tienen su origen en la humedad trasladada desde la sierra, tal como la institución informó en días previos.

Según el reporte oficial emitido este 25 de febrero, la lluvia continuará principalmente en los distritos del centro y sur de Lima durante las siguientes horas, por lo que las autoridades y la ciudadanía deben mantenerse alerta y adoptar medidas preventivas para evitar incidentes relacionados con el mal tiempo. 

Cerca de las 5 de la tarde, la estación meteorológica de California, ubicada en la cuenca media del río Rímac en Chosica, registró 3.6 milímetros de lluvia, el acumulado más alto del día hasta ese momento, lo que refleja la intensidad de las precipitaciones que vienen afectando la ciudad capital.

El cambio en el tiempo se sintió desde la mañana y se extendió hacia la tarde. En varias zonas, el cielo cubierto dio paso a lluvias intermitentes que, en algunos casos, se intensificaron por momentos.

Las precipitaciones se registraron lluvias en distritos como Ate, Chosica, Chaclacayo, Magdalena, La Molina, el Centro de Lima, entre varios distritos más. En varios sectores, los chubascos fueron de corta duración, característicos de la temporada de verano.

En horas de la tarde, tras el paso de la lluvia, vecinos de distritos como Miraflores y el centro de la capital observaron un arcoíris. El fenómeno también fue visible en otros puntos de la ciudad, según reportes ciudadanos.

El Senamhi ha compartido estas observaciones a través de sus redes sociales y canales oficiales, subrayando que las lluvias de hoy responden a las condiciones climáticas anunciadas con anticipación y que se mantendrán por varias horas, con posibilidad de acumulados variables en distintos puntos de la ciudad.

Ante este escenario, recomiendan a la población prestar especial atención al tránsito peatonal y vehicular, evitar zonas con encharcamientos y mantener comunicación con las autoridades locales en caso de observar riesgos relacionados con las lluvias persistentes.

Las lluvias intensas que se reportan en Lima seguirán por varias horas más, según el Senamhi, lo que exige toma de precauciones y vigilancia continua para proteger a la población y mitigar posibles efectos adversos del mal tiempo.

