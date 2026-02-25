Tumbes: Rescatan a cuatro niños atrapados por crecida del río Zarumilla ante intensas lluvias

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

¡Importante rescate! Cuatro niños fueron rescatados por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) luego de que quedaran atrapados en una chacra de cultivo por el incremento del caudal del río Zarumilla en la región Tumbes por las intensas lluvias presentadas.

El rescate puedo realizarse gracias al uso de drones que dieron con el lugar donde los menores de edad quedaron atrapados.

Cuatro niños quedaron atrapados

Las intensas luvias presentadas en el norte del país dejan alerta diversas regiones entre las que se incluyen a Tumbes. Al momento, cerca de 495 personas se han visto afectadas en esta región producto de las precipitaciones.

Recientemente, cuatro menores de edad quedaron atrapados en una chacra de cultivo de banano tras el incremento del caudal del río Zarumilla por las lluvias presentadas en las últimas horas.

Los niños quedaron atrapados debido a que la acumulación del agua producto de las lluvias empezó a rodear el terreno. Con ello, los menores no pudieron salir del lugar y la zona quedó incomunicada.

Al ser advertidos, efectivos de la PNP iniciaron un plan de rescate para lo cual usaron drones con el fin de ubicar a los niños atrapados entre el cultivo. Los niños fueron encontrados en medio del terreno con lo que se inició el plan para rescatarlos.

Durante la intervención, los agentes tuvieron que empujar un motofurgón que había quedado atascado por el barro en medio de un canal. Una vez lograron enfrentar el obstáculo, los menores fueron puestos a buen recaudo.

246 distritos de 14 regiones en peligro por lluvias

El Gobierno declaró en estado de emergencia por 60 días calendario a 246 distritos de 14 regiones ante el peligro inminente por las intensas lluvias presentadas.

La medida fue oficializada a través del Decreto Supremo N.º 025-2026-PCM, publicado en el boletín de normas extraordinarias del Diario Oficial El Peruano, la noche del martes 24 de febrero, tras la designación del Gabinete Ministerial de José María Balcázar.

Amazonas : Chachapoyas, Bongará, Luya y Rodríguez de Mendoza.

: Chachapoyas, Bongará, Luya y Rodríguez de Mendoza. Áncash : Huaraz, Bolognesi, Carlos Fermín Fitzcarrald, Huari, Huaylas, Pomabamba y Santa.

: Huaraz, Bolognesi, Carlos Fermín Fitzcarrald, Huari, Huaylas, Pomabamba y Santa. Arequipa : Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión.

: Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. Cajamarca : Cajamarca, Chota, Contumazá, Jaén, San Ignacio, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.

: Cajamarca, Chota, Contumazá, Jaén, San Ignacio, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz. Ica : Ica, Chincha, Nasca, Palpa y Pisco.

: Ica, Chincha, Nasca, Palpa y Pisco. Junín : Chanchamayo

: Chanchamayo La Libertad : Trujillo, Ascope, Bolívar, Chepén, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Gran Chimú y Virú.

: Trujillo, Ascope, Bolívar, Chepén, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Gran Chimú y Virú. Lambayeque : Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.

: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque. Lima : Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Madre de Dios : Tambopata y Manu

: Tambopata y Manu Piura : Piura, Ayabaca, Paita, Sullana, Talara y Sechura.

: Piura, Ayabaca, Paita, Sullana, Talara y Sechura. Puno : Puno, Azángaro, Carabaya, El Collao, Lampa, San Román y Sandia.

: Puno, Azángaro, Carabaya, El Collao, Lampa, San Román y Sandia. San Martín : Moyobamba, Bellavista, El Dorado, Huallaga y San Martín.

: Moyobamba, Bellavista, El Dorado, Huallaga y San Martín. Tumbes: Contralmirante Villar y Zarumilla.

