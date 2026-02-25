¡Única oportunidad! Indecopi REMATA inmuebles este viernes 27 de febrero

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informa a la ciudadanía que se rematarán cinco inmuebles este viernes 27 de febrero. Conoce aquí los detalles de este remate.

Indecopi remata cinco inmuebles

Este viernes 27 de febrero se llevará a cabo un remate público de cinco inmuebles ubicados en la ciudad de Lima, los cuales fueron embargados a personas naturales y empresas por no cumplir con el pago de multas impuestas.

La subasta es realizada por la Unidad de Ejecución Coactiva del Indecopi la cual detalló que iniciará desde las 9:00 a.m. en el Auditorio Principal de la sede central de Indecopi ubicada en la avenida del Aire Nº 384 en el distrito de San Borja.

Son cinco inmuebles a rematar entre los que se incluyen un local industrial ubicado en el Cercado de Lima, tres depósitos con ubicación en el distrito de Miraflores y Surco, y una casa ubicada en Villa El Salvador.

En el caso del local ubicado en Cercado de Lima, se cuenta con un precio base de S/875,923, mientras que el depósito en Surco cuenta con un precio base de S/6,257. Todos los inmuebles se pueden conocer aquí.

¿Cuáles son los requisitos para los participantes?

Las personas que busquen participar en este remate público deben contar con algunos requisitos para poder ingresar a esta oferta impulsada por Indecopi