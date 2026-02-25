Indeci advierte riesgo de activación de quebradas por lluvias extremas en ocho regiones: Verifica aquí si tu localidad está en alerta

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió el riesgo de activación de quebradas en ocho regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el reporte de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan precipitaciones de extrema intensidad (alerta roja) en las algunas provincias de las regiones de Áncash, Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, Junín, Lima, Moquegua y Piura.

Según el Aviso N.º 055-2026 de Corto Plazo ante Posible Activación de Quebradas del INDECI, el hecho podría darse hasta la 1:00 p. m. de este jueves 26 de febrero. Además, el evento climatológico podría estar acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento. En ese sentido, te señalamos las localidades alertadas por la entidad:

Áncash : Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recua, Santa, Sihuas y Yungay.

: Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recua, Santa, Sihuas y Yungay. Arequipa : Arequipa, Caylloma, Castilla, Condesuyos e Islay.

: Arequipa, Caylloma, Castilla, Condesuyos e Islay. Cajamarca : Cajamarca, Cajabamba, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.

: Cajamarca, Cajabamba, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz. Huancavelica : Acobamba, Angares, Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja.

: Acobamba, Angares, Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja. Junín : Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli.

: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli. Lima : Barranca, Cañete, Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos.

: Barranca, Cañete, Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos. Moquegua : General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto.

: General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto. Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura, Sullana y Talara.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Asimismo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, teniendo en cuenta que en las próximas semanas las lluvias serían más intensas por la llegada del Fenómeno 'El Niño Costero'.