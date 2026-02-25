RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
¡Atención!

Indeci advierte riesgo de activación de quebradas por lluvias extremas en ocho regiones: Verifica aquí si tu localidad está en alerta

El INDECI advirtió la posible activación de quebradas a consecuencia de las lluvias extremas que se registrarán en las próximas horas en 70 provincias de ocho regiones del Perú.

Alertan activación de quebradas para las próximas 24 horas en ocho regiones.
Alertan activación de quebradas para las próximas 24 horas en ocho regiones. Difusión

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/02/2026

Síguenos en Google News Google News

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió el riesgo de activación de quebradas en ocho regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el reporte de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan precipitaciones de extrema intensidad (alerta roja) en las algunas provincias de las regiones de Áncash, Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, Junín, Lima, Moquegua y Piura.

Según el Aviso N.º 055-2026 de Corto Plazo ante Posible Activación de Quebradas del INDECI, el hecho podría darse hasta la 1:00 p. m. de este jueves 26 de febrero. Además, el evento climatológico podría estar acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento. En ese sentido, te señalamos las localidades alertadas por la entidad:

  • Áncash: Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recua, Santa, Sihuas y Yungay.
  • Arequipa: Arequipa, Caylloma, Castilla, Condesuyos e Islay.
  • Cajamarca: Cajamarca, Cajabamba, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz. 
  • Huancavelica: Acobamba, Angares, Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja.
  • Junín: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli.
  • Lima: Barranca, Cañete, Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos.
  • Moquegua: General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto.
  • Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura, Sullana y Talara.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI  exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Gobierno declara estado de emergencia a 246 distritos de 14 regiones por peligro inminente ante lluvias intensas
Lee también

Gobierno declara estado de emergencia a 246 distritos de 14 regiones por peligro inminente ante lluvias intensas

Asimismo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, teniendo en cuenta que en las próximas semanas las lluvias serían más intensas por la llegada del Fenómeno 'El Niño Costero'

Áncash: Gobierno declara estado de emergencia al distrito de Independencia por peligro de contaminación hídrica
Lee también

Áncash: Gobierno declara estado de emergencia al distrito de Independencia por peligro de contaminación hídrica

Temas relacionados activación de quebradas fenómeno El Niño Indeci lluvias extremas Senamhi

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA