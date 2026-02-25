Arcoíris sorprende a limeños luego de intensa lluvia que elevó caudal del río Rímac

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las intensas lluvias que se registraron en diversos distritos de Lima durante la jornada del martes dejaron imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Entre ellas, destacó la aparición de un arcoíris que sorprendió a vecinos de zonas como Miraflores, Chosica, La Molina y el Centro de Lima, quienes captaron el fenómeno en fotografías y videos.

El Senamhi informó que las precipitaciones fueron más intensas en la cuenca media del río Rímac, donde la estación California registró el mayor acumulado de la jornada con 3.6 mm. El incremento del caudal encendió las alarmas en puntos críticos como el Puente Trujillo, donde vecinos alertaron sobre el nivel del agua.

Bello arcoíris hoy en Lima, despegando desde el Jorge Chávez con una hermosa vista... @hombredeltiempo pic.twitter.com/vdgZflolHc — Claudio Vargas (@ClaudioVargasTV) February 26, 2026

Lluvias de verano y vigilancia activa

El organismo meteorológico reiteró que mantiene activo su sistema de monitoreo para alertar oportunamente a la población. Distritos como Ate, Chaclacayo, Chosica y Magdalena reportaron chubascos intermitentes, característicos de la temporada de verano. En algunos sectores, las lluvias fueron de corta duración, pero suficientes para generar acumulación de agua y preocupación por posibles desbordes.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) difundió además un aviso de corto plazo que incluye a 24 regiones bajo observación meteorológica, entre ellas Lima, Áncash, Arequipa, Piura y Lambayeque, donde se prevé la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad.

Aparición del arcoíris

Tras el paso de la lluvia, la apertura parcial del cielo permitió la aparición de un arcoíris visible en varios sectores de la capital. Vecinos compartieron imágenes del fenómeno natural que contrastó con la preocupación generada por el incremento del caudal del Rímac. El arcoíris se convirtió en un símbolo de alivio momentáneo en medio de la jornada marcada por la emergencia climática.

¿Cómo se forman los arcoíris?

Los arcoíris se forman cuando la luz del sol atraviesa las gotas de agua suspendidas en el aire después de la lluvia. La luz se refracta, refleja y dispersa dentro de cada gota, separándose en distintos colores que se proyectan en el cielo. Por eso suelen aparecer cuando la lluvia comienza a cesar y el sol ilumina desde un ángulo bajo, generando el arco multicolor que tanto llama la atención.

El fenómeno del arcoíris en Lima muestra cómo la naturaleza puede ofrecer un respiro visual en medio de la preocupación por las lluvias intensas y el riesgo de desbordes. Mientras las autoridades mantienen la vigilancia sobre el comportamiento del río Rímac, la población encontró en el arcoíris un momento de asombro y esperanza, aunque la emergencia climática continúa activa.