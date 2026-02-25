Chiclayo en emergencia: Techo de hospital COLAPSA por intensas lluvias e inundaciones

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las intensas lluvias que azotan el norte del país siguen generando estragos en la infraestructura hospitalaria. En Chiclayo, parte del techo del hospital Naylamp se desplomó la tarde de este miércoles debido a la acumulación de agua filtrada.

Un video grabado por un ciudadano dentro del hospital muestra el momento exacto en que un pedazo de drywall cae al suelo. Antes de que la estructura cediera, personal médico y de seguridad logró despejar la zona, evitando que pacientes resultaran heridos.

La caída del techo generó preocupación inmediata entre los presentes, quienes temían que la situación se agravara. El personal inició la evacuación de pacientes cercanos al área afectada para reducir riesgos, especialmente ante la posibilidad de accidentes eléctricos por el contacto del agua con instalaciones energizadas.

Momentos después, brigadas de mantenimiento comenzaron trabajos de recubrimiento para contener la filtración y reforzar la zona dañada.

Crisis hospitalaria

El incidente en Naylamp se suma a la crítica situación que atraviesa el Hospital Regional de Lambayeque, donde las lluvias han evidenciado la precariedad de la infraestructura. Videos difundidos muestran habitaciones inundadas por filtraciones en los techos y espacios abiertos sin protección frente a la lluvia.

En algunos sectores, el agua cae directamente sobre pacientes y equipos médicos, como si se tratara de una ducha improvisada. Incluso se registró la caída de otro pedazo de techo, lo que dejó expuesta la acumulación de agua y la lluvia externa.

Impacto en trabajadores y pacientes

Los más afectados son los trabajadores de la salud, quienes se ven imposibilitados de cumplir correctamente sus funciones en condiciones precarias. El golpe más duro lo recibe la población, que llega en busca de atención médica y se encuentra con servicios colapsados, carencias básicas y una atención limitada.

La crisis hospitalaria en Lambayeque no es nueva: arrastra años de mala gestión y abandono, sin soluciones reales por parte de las autoridades. La emergencia climática actual ha puesto en evidencia la falta de inversión en infraestructura y la desidia institucional

La caída del techo en el hospital Naylamp y los estragos en el Hospital Regional reflejan cómo las lluvias intensas han desnudado la fragilidad del sistema de salud en el norte del país. Más allá de la emergencia climática, el problema radica en la falta de mantenimiento y planificación, que expone a pacientes y personal médico a riesgos graves.

La situación exige respuestas inmediatas de las autoridades regionales y nacionales, no solo para atender la coyuntura, sino para garantizar que los hospitales cuenten con infraestructura adecuada frente a fenómenos recurrentes como las lluvias estacionales.