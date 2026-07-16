Incendio en orfanato dejó al menos 11 muertos y más de 15 heridos: Bajo investigación

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tragedia en un orfanato. Un devastador incendio registrado el jueves 16 de julio dejando un saldo preliminar de al menos 11 muertos y más de 15 heridos. El siniestro se encuentra bajo investigación policial.

Incendio en orfanato dejó varias víctimas: Reporte preliminar

Un nuevo lamentable suceso ha causado gran conmoción. De acuerdo a los últimos reportes de la Protección Civil, un incendio se registró en la madrugada del último jueves en un orfanato para menores con discapacidades, ubicado en el distrito de Mohammadia.

Las autoridades precisaron que el siniestro se produjo en una sede clínica de la Fundación de la Infancia Asistida de Mohammadia, en las afueras de Argel, la capital de Argelia. Al tener conocimiento de la situación, diversos equipos de emergencia y bomberos se apersonaron al lugar para atender a los afectados y tratar de controlar las llamas que salían de las instalaciones del orfanato.

En las imágenes del incendio se observa que los bomberos se ven obligados a retirar las rejas que cubren las ventanas para rescatar a los supervivientes. Lamentablemente, la Protección Civil de Argelia precisó que el incendio dejó al menos 11 muertos, todos menores de edad.

"Hacia las 3:00 de la madrugada, oímos la llegada de los bomberos junto con los gritos de los niños. Ayudamos como pudimos pero, desgraciadamente, nos dijeron que había 11 muertos", declaró a la AFP Abdessalam Merrah, de 41 años, que vive cerca del orfanato.

Investigan causas del incendio en orfanato de Argelia

Las autoridades realizan las diligencias respectivas e investigaciones para determinar cuáles fueron las causas exactas que dieron origen al incendio en el orfanato, que según precisaron, presta atención médica y asistencia a familias de bajos recursos.

El siniestro también dejó al menos 19 heridos: 10 sufrieron quemaduras graves, dos fueron atendidas por problemas respiratorios y otras siete presentaron lesiones leves y crisis de ansiedad.

El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebboune, ha expresado sus condolencias tras recibir noticias de "la muerte de niños y que otros han resultado heridos tras un incendio que se ha producido en unas instalaciones de cuidado infantil".

#Internacional 🌍 | Un incendio en un orfelinato de Argelia dejó al menos 11 fallecidos y 19 heridos.



Las autoridades continúan combatiendo el fuego e investigan las causas del siniestro. 🔥🇩🇿 pic.twitter.com/Y7QkuinsFz — Informativo El Salvador (@informativ53930) July 16, 2026

Incendio en orfanato se da en medio de ola de calor

La tragedia en el orfanato de Argelia se da en medio de una crítica situación que viven actualmente: desde hace varios días una intensa ola de calor y, en la última semana, las autoridades han registrado cerca de 1.000 incendios en distintas zonas del país.

Es así como lamentablemente, al menos 11 muertos y más de 15 heridos se registró en Argelia tras el incendio que arrasó un orfanato. Las autoridades mantienen investigación abierta para determinar las causas exactas que dieron origen a la emergencia el jueves 16 de julio.