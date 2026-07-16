Keiko Fujimori se reúne con la Conferencia Episcopal Peruana para acuerdos por la llegada del papa León XIV

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde el distrito de Jesús María, la presidenta electa de la República, Keiko Fujimori, asistió a la sede de la Conferencia Episcopal Peruana como parte de sus reuniones programadas antes de comenzar su gobierno.

Reunión de Keiko Fujimori con la Conferencia Episcopal

La presidenta electa, Keiko Fujimori junto a su primer vicepresidente, Miguel Ángel Torres, asistieron a la Conferencia Episcopal para sostener una reunión con monseñor Carlos García Camader, presidente de la institución religiosa y el secretario general, Guillermo Inca Pereda.

El encuentro ocurre en el marco de las actividades de transición que viene realizando Fujimori antes de asumir el Gobierno el próximo 28 de julio.

"Nos encontramos en la Conferencia Episcopal, queremos agradecer infinitamente a monseñor su invitación, hoy hemos podido conversar y transmitirle la gran alegría que sentimos de que su santidad el papa esta planificando su visita a nuesro país, le hemos dicho también que el futuro gobierno se pone a disposición para hacer todas las coordinaciones y garantizar que esta visita sea larga, exitosa y sobretodo que llegue a la mayor cantidad de peruanos". señaló Fujimori.

Preparación para la llegada del papa León XIV

Uno de los temas centrales de la reunión estaría relacionado con la visita del papa León XIV al país, prevista para la quincena de noviembre de este año, luego de la invitación formal enviada por la Conferencia Episcopal Peruana al Vaticano.

Asimismo, el monseñor Carlos García comentó al termino de la reunión con la mandataria que les ha parecido importante a destacar el interés por comenzar a coordinar aspectos relacionados con la llega de la máxima autoridad de la Iglesia Católica al territorio nacional.

"Nos sentimos profundamente emocionados por este primer encuentro con la Iglesia, en esta casa que es de todos, donde los obispos nos reunimos para reflexionar siempre sobre el Perú y buscar el bien común. Asimismo, nos ponemos a disposición para trabajar de manera conjunta, como gobierno y como Iglesia, al servicio de todos los peruanos y en la búsqueda permanente del bien común de nuestra patria", enfatizó el representante de la iglesia católica.

Finalmente, esta reunión se da en un contexto al eventual inicio del gobierno de Keiko Fujimori el 28 de julio, una vez sea proclamada presidenta del Perú. Asimismo, la intervención de la Conferencia Episcopal Peruana en el mandato es relevante para coordinar acuerdos abte la llegada del papa León XIV al territorio peruano en noviembre.