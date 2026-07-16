Jorge Luna sorprende a sus trabajadores por Fiestas Patrias con una maleta que escondía grandes regalos

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En medio de las celebraciones por Fiestas Patrias, Jorge Luna decidió reconocer el esfuerzo de sus trabajadores con un gesto que rápidamente llamó la atención en redes sociales. El comediante peruano sorprendió a su equipo con una maleta llena de regalos y detalles especiales como muestra de agradecimiento por su trabajo.

La sorpresa fue compartida por uno de sus colaboradores a través de TikTok, donde mostró parte del contenido del obsequio y destacó la forma en la que el integrante de Hablando Huevadas decidió agasajar a quienes forman parte de su proyecto.

Jorge Luna sorprende a sus trabajadores

El usuario de TikTok Ezionet compartió imágenes del regalo recibido por parte de Jorge Luna y resaltó que la sorpresa llegó como una forma de reconocer el compromiso de los trabajadores de "No hay sin suerte", plataforma de suscripciones y beneficios que recientemente obtuvo un reconocimiento en los Effie Awards Perú 2026.

@ezionett El mejor jefecito 🙏🏾, unboxing completo de la grati de jorge luna en mi canal @ezionet 🤩 ♬ original sound - ezionet

Dentro de la maleta había diversos productos, entre ellos vinos, snacks, conservas y otros artículos. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue una sorpresa adicional que el comediante preparó para sus colaboradores.

Según contó el trabajador, Jorge Luna también les dio la posibilidad de disfrutar una experiencia especial, dejando que ellos mismos eligieran el destino dentro del país.

"Nos ha dado una maleta repleta de cosas como si fuese una canasta navideña en julio. Y aparte, nos ha dado un viaje para que nosotros elijamos el destino en Perú", comentó el colaborador en el video.

El trabajador aprovechó la publicación para destacar la actitud del comediante y agradecerle por valorar el esfuerzo del equipo. "Gracias patrón por reconocer nuestro esfuerzo y trabajo en 'No hay sin suerte'", expresó en el video compartido en TikTok.

Reacción de los usuarios

La publicación generó rápidamente diversas reacciones de usuarios que resaltaron el gesto de Jorge Luna hacia sus empleados y comentaron que este tipo de acciones fortalecen la relación entre un líder y su equipo.

Entre los comentarios se leyeron mensajes como: "Papi, datea por dónde lanza sus convocatorias porfa", "¿Cómo hago para trabajar con él? Aunque sea limpiando su baño del Canut" y "No hay mejor empresario que algún momento fue empleado y quizo tener lo que les dan a ustedes. Realmente un crack Jorgito".

Así, Jorge Luna sorprendió a sus trabajadores por Fiestas Patrias con una maleta llena de regalos y varias sorpresas. El comediante mostró una vez más su cercanía con su equipo al reconocer su dedicación en "No hay sin suerte".