Popular cadena de SUPERMERCADOS cerró 16 tiendas: ¿Cuál fue el motivo detrás de esa INESPERADA medida?

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una emblemática cadena de supermercados cerró 16 tiendas, dejando sin trabajo a más de 500 trabajadores. Conoce cuál fue el motivo detrás de esa inesperada medida que sorprende al sector empresarial.

¿Qué cadenas de supermercados cerró sus sucursales?

El sector retail se ha visto desconcertado por la medida que tomó una reconocida cadena de supermercados: cerrar 16 de sus tiendas tras más de 45 años de funcionamiento. De acuerdo a lo revelado, la empresa atraviesa una profunda transformación interna que marcará un antes y un después en su presencia comercial.

El supermercado que decidió cerrar sus puertas de algunas de sus sucursales es la de Alcampo, una de las marcas más populares del sector de distribución en España, perteneciente al grupo francés Auchan. Según precisaron, esta decisión se planteó en mayo del 2025 con la intención de ejecutar una restructuración que se pensaba alcanzaría hasta 25 cierres de establecimientos.

Sin embargo, tras varias reuniones, la compañía y los representantes sindicales de Fetico, CCOO y UGT, alcanzaron un acuerdo en 2026 que modificó las cifras iniciales, dando como resultado el cierre de solo 16 supermercados de manera definitiva, mientras que el número de trabajadores afectados quedaría entre 565 y 633 personas.

Del plan inicial de 25 cierres al acuerdo definitivo

Según precisó la cadena de supermercados Alcampo, el principal motivo detrás del cierre de 16 de sus sucursales es la adaptación a los nuevos hábitos de consumo de los españoles. Además de los siguientes factores:

Crecimiento del comercio electrónico.

La preferencia por compras rápidas y de proximidad.

La fuerte competencia de operadores como Mercadona, Lidl, Carrefour y Amazon redujeron la rentabilidad de varios establecimientos.

Supermercado Alcampo cierra 16 tiendas de golpe en España.

Cierre de 16 tiendas dejó varios trabajadores sin empleo

Esta decisión tendrá un impacto directo en varios cientos de empleados de la compañía, que busca así reducir costos operativos y adaptar sus recursos humanos a un escenario comercial más competitivo.

El acuerdo incluye indemnizaciones de 35 días por año trabajado, con un límite máximo de 20 mensualidades, una fórmula que busca ofrecer mayor protección económica a quienes pierdan su puesto tras el cierre de las 16 tiendas de Alcampo. Asimismo, la cadena de supermercados precisó que han habilitado vías alternativas:

Reubicaciones internas: Se han ofrecido 35 puestos fijos estructurales dentro del propio grupo. Aquellos que acepten el traslado o la adaptación verán reducida su jornada, pero recibirán a cambio una compensación económica de hasta 3.000 euros.

Se han ofrecido 35 puestos fijos estructurales dentro del propio grupo. Aquellos que acepten el traslado o la adaptación verán reducida su jornada, pero recibirán a cambio una compensación económica de hasta 3.000 euros. Colectivos protegidos: Alcampo ha excluido explícitamente de la lista de despidos a colectivos de alta vulnerabilidad, garantizando el empleo a los trabajadores con una discapacidad acreditada igual o superior al 33 % y a las víctimas de violencia de género.

Es así como tras 45 años de servicio, la cadena de supermercados Alcampo anunció el cierre de 16 de sus tiendas en toda España por una decisión de restructuración para sobrevivir a la era digital y al comercio electrónico.