Lima fue confirmada como una de las sedes del Pokémon Special Event del Campeonato Pokémon 2027

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lima volverá a figurar en el mapa de los grandes eventos internacionales, aunque esta vez será gracias al universo Pokémon. La capital peruana fue anunciada como sede de un Pokémon Special Event 2027, una competencia oficial que forma parte del calendario del Pokémon Championship Series, el circuito competitivo más importante de la franquicia a nivel mundial.

El evento se desarrollará los 24 y 25 de abril de 2027 y reunirá a entrenadores de distintos países que competirán en las modalidades oficiales del circuito. Además de convertirse en un punto de encuentro para la comunidad gamer, el torneo permitirá a los participantes obtener Championship Points, fundamentales para aspirar a una clasificación a los campeonatos internacionales y al Mundial Pokémon.

Con este anuncio, Lima se suma a un calendario que también incluye ciudades como São Paulo, Buenos Aires, Monterrey, Santiago, Recife y Porto Alegre, consolidando a Latinoamérica como una región con creciente presencia dentro del circuito competitivo oficial de Pokémon.

New updates and event location details for the 2027 Championship Series are now available on the Championship Series official site, linked in the replies ⬇️ pic.twitter.com/GOk35kvoqX — Play! Pokémon (@playpokemon) July 15, 2026

¿Qué anunció la organización oficial?

De acuerdo con la página oficial de Trainer Championships, el torneo en Lima tendrá la categoría de Pokémon Special Event, uno de los eventos oficiales del sistema competitivo internacional.

La organización explica que estos campeonatos, junto con los Regional Championships, representan el primer nivel de las competencias presenciales de gran escala y ofrecen una mayor cantidad de participantes y puntos para el ranking oficial que los torneos realizados en tiendas autorizadas.

Asimismo, el portal oficial confirmó que el evento peruano se realizará durante el fin de semana del 24 y 25 de abril de 2027, en el Centro de Exposiciones Jockey, ubicado en Surco.

Durante las dos jornadas anunciadas en el sitio web oficial, los participantes podrán competir en torneos de Pokémon Trading Card Game, conocido como Pokémon TCG, los videojuegos oficiales de la franquicia y Pokémon GO.

Pokémon Special Event

Un impulso para los esports y el turismo

La elección de Lima representa una oportunidad para fortalecer la escena competitiva de los videojuegos en el país. La llegada de cientos de jugadores nacionales y extranjeros generará movimiento en sectores como el turismo, la hotelería y el comercio, además de incentivar el crecimiento de las comunidades dedicadas al Pokémon Trading Card Game (TCG), Video Game Championships (VGC) y Pokémon GO.

Este tipo de competencias posicionan al Perú como un destino atractivo para eventos internacionales de entretenimiento y deportes electrónicos, al tiempo que ofrecen una vitrina para que los jugadores peruanos compitan en casa frente a algunos de los mejores entrenadores del continente.

La confirmación de Lima como sede de un Pokémon Special Event 2027 marca un nuevo hito para la escena competitiva nacional. Además de acercar al público peruano a uno de los circuitos más importantes del mundo Pokémon, el torneo contribuirá a fortalecer la presencia del país en los esports y proyectará a la capital como anfitriona de eventos internacionales de gran convocatoria.