Gabriel Calvo revela inesperada propuesta que recibió de Keiko Fujimori: "Tuvo la generosidad de invitarme para..."

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gabriel Calvo sorprendió al revelar un episodio poco conocido de su vida durante una entrevista en el pódcast "Café con la Chevez". El actor contó que recibió propuestas de diferentes agrupaciones políticas para participar en las últimas elecciones, entre ellas una invitación directa de Keiko Fujimori.

Según relató, la lideresa de Fuerza Popular le ofreció formar parte de la lista de candidatos al Congreso como diputado con el número 6. Sin embargo, pese a la oportunidad, decidió no aceptar.

Keiko Fujimori y su propuesta a Gabriel Calvo

Gabriel Calvo habló de todo en su última entrevista y, para sorpresa de muchos, tocó el tema de la política. Resulta que el actor reveló que no está tan lejos de ese mundo, pues tres partidos diferentes le tiraron maíz para convencerlo de postular en el último proceso electoral.

Entre esas propuestas estuvo la de Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori. Según contó, la invitación consistía en integrar la lista como candidato a diputado.

"De hecho Keiko tuvo la generosidad de invitarme para diputado con el número 6. De haber aceptado ya ahorita mismo sería diputado", comentó el actor durante la conversación.

La revelación generó sorpresa entre sus seguidores, quienes desconocían que el artista había tenido la posibilidad de formar parte de una candidatura política.

¿Por qué Gabriel Calvo rechazó la propuesta?

A pesar de la invitación, Gabriel Calvo explicó que decidió dar un paso al costado porque considera que llegar a un cargo público requiere preparación, conocimiento y responsabilidad.

El actor señaló que no quería asumir una función de esa importancia únicamente por su reconocimiento público, sino que consideraba necesario contar con una formación previa.

"Decliné la invitación con mucho respeto, porque me parece que es un tema serio y que para llegar a la política tienes que estar preparado", afirmó.

Además, recordó que desde su programa "Nadie se salva" había cuestionado a personas que asumían cargos políticos sin contar con las herramientas necesarias para ejercerlos.

El actor explicó que aceptar la candidatura sin sentirse preparado habría ido en contra de sus propios comentarios sobre la participación de personas sin experiencia en política.

"Mal hubiera hecho en aceptar mientras yo salía en mi programa criticando a la gente que no está preparada en política y después yo aceptando sin estar preparado", sostuvo.

Así, Gabriel Calvo dejó claro que, aunque recibió una propuesta de Keiko Fujimori para integrarse a la política con Fuerza Popular, prefirió rechazarla y continuar con su carrera hasta sentirse preparado para asumir un cargo público.