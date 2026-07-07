Delia Espinoza: CSJ admite demanda contra segunda inhabilitación del Congreso

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió a trámite la demanda de amparo presentada por la doctora Delia Espinoza Valenzuela contra el Congreso de la República en un proceso con el que busca anular la segunda inhabilitación impuesta por el Parlamento.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución N.° 01, emitida el 2 de julio de 2026, en la que también se fija la fecha para la audiencia única del proceso constitucional.

De acuerdo con la resolución judicial, la Sala resolvió continuar con el trámite de la demanda al considerar que este tipo de procesos no puede ser rechazado de manera preliminar. En el documento se cita el artículo 6 del nuevo Código Procesal Constitucional, el cual establece que "(...) en los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento no procede el rechazo liminar de la demanda".

Audiencia fue programada para octubre

Como parte de la resolución, el colegiado dispuso la realización de una audiencia única de manera virtual para evaluar los argumentos de ambas partes. El documento señala expresamente: "admitir a trámite la demanda interpuesta por Delia Milagros Espinoza Valenzuela, señalar fecha de la audiencia única vía Google Meet (...) para el día 05 de octubre del 2026, a horas: 09.00 am".

Asimismo, se precisa que las partes deberán conectarse en la fecha y hora programadas mediante el enlace habilitado por el Poder Judicial y que los abogados contarán con cinco minutos para sustentar oralmente sus posiciones. También se advierte que quienes no registren sus datos antes de las 8:45 a. m. no podrán realizar su informe oral durante la diligencia.

Congreso deberá responder la demanda

La resolución también ordena notificar al Congreso de la República para que ejerza su derecho de defensa dentro del plazo previsto por la legislación vigente. En ese sentido, la Sala dispone: "emplazar al procurador público del Congreso de la República, a efectos de que conteste la demanda en el término de diez días hábiles", conforme al Código Procesal Constitucional.

Además, el documento recuerda que, debido a la naturaleza urgente de los procesos constitucionales, las notificaciones se realizarán principalmente mediante el Sistema Integrado Judicial, con el objetivo de agilizar el desarrollo del expediente y evitar retrasos procesales.

Con la admisión de la demanda de amparo, el proceso judicial ingresa a una nueva etapa en la que el Poder Judicial evaluará la legalidad de la segunda inhabilitación impuesta a Delia Espinoza.

La audiencia programada para el 5 de octubre será determinante para escuchar los argumentos de ambas partes antes de que la Sala Constitucional emita una decisión sobre el fondo del caso