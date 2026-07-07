Destruyen pista clandestina usada por el narcotráfico en Oxapampa

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de la operación "Vulcano II Sky", efectivos policiales de la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) destruyeron e inhabilitaron una pista de aterrizaje clandestina denominada "San Fausto". Esta infraestructura ilegal medía 500 metros de largo por ocho metros de ancho. Se encontraba operativa y habría sido acondicionada para el aterrizaje y despegue de aeronaves empleadas por organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas, con el fin de transportar estupefacientes a distintos puntos del país y al extranjero.

En el operativo encontraron dos tipos de drogas

La DIRANDRO informó que desmanteló varios laboratorios dedicados al procesamiento de cocaína. Asimismo, ejecutó una operación contra cultivos de marihuana. Con esta intervención, la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (PNP) estima que ocasionó una afectación económica de S/ 18 mil soles a estas redes delictivas que presuntamente hacían uso de esta infraestructura ilegal.

Esta no sería la única pista clandestina destruida por la DIRANDRO. Entre el 27 de junio y el 1 de julio de 2026, los agentes también destruyeron seis infraestructuras utilizadas por el narcotráfico en las regiones de Huánuco y Pasco. Como parte del operativo "Vulcano II Sky", además, hallaron 25 galoneras con combustible de aviación Turbo Jet, que habría sido utilizado para abastecer avionetas destinadas al transporte de sustancias ilícitas.

MININTER destruyó más de seis toneladas de drogas incautadas

Como parte de la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales, el Ministerio del Interior (MININTER) inició el cuarto proceso de destrucción de drogas del presente año, durante el cual se eliminaron 6 320,61 kilogramos de sustancias ilícitas para impedir su retorno al mercado ilegal.

Las sustancias fueron decomisadas durante diversos operativos realizados por la Policía Nacional del Perú (PNP) en distintas zonas del país. De acuerdo con las autoridades, tenían como destino mercados internacionales, donde serían distribuidas por organizaciones criminales con presencia en Estados Unidos, Europa y Asia.

Entre las drogas destruidas se encontraban clorhidrato de cocaína, pasta básica de cocaína, marihuana, ketamina, amapola y éxtasis.

Las autoridades esperan que estas acciones contribuyan a debilitar las redes dedicadas al tráfico ilícito de drogas y reduzcan la comercialización de estas sustancias tanto en el país como en el extranjero. Además, destacaron que una parte importante de los estupefacientes incautados tenía como destino el mercado internacional, por lo que su destrucción representa un golpe a las organizaciones criminales vinculadas a este delito.