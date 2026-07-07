Caso Balogun escala a la Unión Europea: Parlamento pide investigar a la FIFA e Infantino por presunto favorecimiento

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Parlamento Europeo solicitó este martes una investigación formal contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por su rol en el denominado "caso Balogun". La polémica estalló tras la suspensión anulada al delantero estadounidense Folarin Balogun, quien había sido expulsado en el último partido de la fase de grupos y debía cumplir sanción en los octavos de final.

Sin embargo, una intervención política de alto nivel permitió que estuviera disponible frente a Bélgica, lo que generó críticas sobre la independencia disciplinaria del máximo ente del fútbol mundial.

El reclamo europeo

De acuerdo a información remitida por el portal Euronews, la Eurocámara empieza a rotar una carta en la que cuestiona que la FIFA haya podido ceder a presuntas presiones externas y pidió esclarecer si Infantino actuó de manera irregular al permitir la participación de Balogun.

El Parlamento subrayó que la transparencia y la igualdad de condiciones son esenciales en un torneo de la magnitud del Mundial, y que cualquier excepción compromete la credibilidad de la competición. La investigación busca determinar si hubo vulneración de los reglamentos disciplinarios y si la decisión respondió a gestiones políticas más que a criterios deportivos.

El delantero estadounidense recibió una tarjeta roja tras falta contra jugador de Bosnia en fase de grupos.

Balogun regresa tras una llamada presidencial

Balogun había recibido tarjeta roja en el cierre de la fase de grupos, lo que implicaba suspensión automática para el siguiente encuentro ante Bélgica. Sin embargo, la sanción fue levantada tras gestiones externas, reconocidas bajo el propio presidente Donald Trump bajo el pedido de "revisar" el caso, lo que provocó críticas por una posible vulneración de la independencia de la FIFA.

😮🇺🇸⚽️Trump admite que llamó al presidente de la FIFA por la roja a Balogun



"Solo pedí una revisión, no dije 'tienes que hacer esto'", asegura Trump sobre su conversación con Gianni Infantino.



Trump dio a entender que no presionó a la FIFA y que su decisión de hablar con... pic.twitter.com/zeMPFRjzzB — RT Última Hora (@RTultimahora) July 6, 2026

El delantero finalmente jugó contra Bélgica en Seattle, en un partido que terminó con una derrota 4-1 para Estados Unidos. La polémica se intensificó porque, pese a la habilitación, su presencia no logró cambiar el desenlace dentro de la cancha, quedandose sin el pase a cuartos de final y yéndose como el último anfitrión sin la posibilidad de avanzar.

El pedido de investigación del Parlamento Europeo coloca ahora a la FIFA bajo presión internacional, una situación inesperada en medio de la jornada mundialista, que reaviva la discusión sobre su independencia en cuanto a decisiones disciplinarias.

El "caso Balogun" expone cómo la política puede interferir en el fútbol, pero también demuestra que, en la cancha, la jerarquía deportiva prevalece: Estados Unidos quedó fuera pese a contar con su delantero habilitado. Bélgica avanza con solvencia, mientras la FIFA deberá responder a cuestionamientos que hoy escalan al ámbito internacional.