"La reelección de autoridades debe permitirse solo una vez", asegura especialista José Tello

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

José Tello, a través de Exitosa, aclaró que el país requiere urgentemente una reforma constitucional que permita la reelección inmediata de autoridades subnacionales solo por una vez, con el objetivo principal de evitar que alcaldes y gobernadores postulen a través de elecciones encubiertas.

Cambios normativos para mejorar elecciones locales

Para optimizar el sistema democrático, el especialista sostiene que es urgente realizar cambios en el marco legal vigente. Según José Tello, se requieren al menos cincuenta modificaciones normativas para garantizar un proceso electoral más transparente y eficiente en todo el territorio nacional peruano.

"La reforma constitucional permitiría la reelección por una sola vez, de manera inmediata, de alcaldes, gobernadores y vicegobernadores, porque es necesario premiar o castigar al titular por su gestión, evitando que se entornillen en el poder a través de estas elecciones encubiertas", declaró.

Esta propuesta busca que el elector tenga la capacidad de evaluar el desempeño real de sus autoridades mediante el voto. De esta forma, se incentiva a los funcionarios a cumplir con sus promesas de campaña, mejorando así la calidad de los servicios públicos brindados.

La problemática actual radica en que muchos políticos, al no poder postular nuevamente al cargo principal, deciden participar en los comicios como tenientes alcaldes o regidores. Esta práctica es catalogada como una "elección encubierta", lo cual permite que continúen manejando presupuestos y manteniendo cuotas de poder.

Impacto de la actual legislación electoral

La falta de una norma que permita la reelección controlada genera inestabilidad y falta de continuidad en proyectos de gran envergadura. José Tello advierte que el manejo de recursos públicos por parte de autoridades reelectas indefinidamente resulta peligroso para la transparencia institucional.

"A diferencia de un parlamentario que no maneja recursos, un alcalde o un gobernador regional sí administra presupuestos, por lo que la reelección por una sola vez permite un control más adecuado de la gestión pública y evita que el poder se concentre en pocos", indicó.

Es fundamental distinguir las funciones entre legisladores y autoridades ejecutivas. Mientras los primeros cumplen labores de representación y fiscalización sin acceso directo a tesorería, los alcaldes y gobernadores gestionan directamente los fondos de la población, requiriendo periodos de gestión que permitan resultados concretos.

El especialista también destacó que el fenómeno de las candidaturas encubiertas no es un caso aislado, sino que se replica en diversas jurisdicciones del país. Existen aproximadamente ciento treinta y un casos similares registrados recientemente, lo que confirma la necesidad inmediata de una reforma electoral integral.