BCRP lanza nueva moneda de S/.1 inspirada en la cultura Recuay: Mira aquí cómo luce

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La pieza forma parte de la serie numismática "Cerámica Precolombina Peruana" y busca difundir el legado arqueológico nacional a través de un elemento de uso cotidiano que llegará a millones de ciudadanos en todo el país.

El legado de Recuay llega a los bolsillos de los peruanos

La riqueza cultural del antiguo Perú vuelve a cobrar protagonismo en la moneda nacional. El Banco Central de Reserva del Perú anunció la puesta en circulación de una nueva moneda de S/1 alusiva a la cultura Recuay.

La nueva pieza integra la serie "Cerámica Precolombina Peruana", iniciativa que forma parte de una colección dedicada a mostrar la diversidad cultural del Perú precolombino. A través de estas emisiones, el BCRP busca que las monedas se conviertan en herramientas educativas capaces de despertar interés por la historia nacional.

Características:

Denominación: S/ 1,00

S/ 1,00 Aleación: Alpaca

Alpaca Peso: 7,32g

7,32g Diámetro: 25,50mm

25,50mm Canto: Estriado

Estriado Año de acuñación: 2026

2026 Anverso: Escudo de Armas

Escudo de Armas Reverso: Imagen de ceramio alusivo a la cultura Recuay

Imagen de ceramio alusivo a la cultura Recuay Emisión: 10 millones de unidades.

En el reverso se aprecia la imagen de una destacada pieza cerámica de la cultura Recuay, reconocida por sus detalladas representaciones humanas, animales y escenas vinculadas a la vida cotidiana. Con esta emisión, el ente emisor busca acercar el conocimiento histórico a la ciudadanía y reforzar el valor de la identidad cultural peruana.

BCR emite nueva moneda de S/1

"Con esta colección, que consta de 11 monedas, se busca difundir, a través de un medio de pago de uso masivo, el valioso patrimonio cultural de nuestro país, así como incentivar la cultura numismática", resaltó el BCRP.

Como se sabe, esta es la quinta moneda de la serie numismática "Cerámica precolombina peruana". Las otras son las siguientes:

La moneda de S/1 alusiva al periodo formativo

La moneda de S/1 alusiva a la Cultura mochica

La moneda de S/1 alusiva a la Cultura Vicús

La moneda de S/1 alusiva a la Cultura Nazca

La moneda de S/1 alusiva a la Cultura Recuay.

Más que dinero, una herramienta de difusión cultural

La circulación masiva de la nueva moneda permitirá que miles de personas tengan un contacto directo con una expresión del patrimonio arqueológico nacional. Cada pieza se convierte así en una ventana hacia el pasado y en una oportunidad para promover el conocimiento de las raíces peruanas.

Además de su valor monetario, la moneda busca fortalecer el sentido de pertenencia y reconocimiento de la diversidad cultural que caracteriza al país. El diseño también pone en relieve la importancia de proteger y difundir el legado de las civilizaciones que contribuyeron a forjar la identidad peruana.

La nueva moneda de S/1 dedicada a la cultura Recuay demuestra que la historia puede estar presente en los objetos más cotidianos. A través de esta iniciativa, el BCRP apuesta por acercar el patrimonio cultural a la población y recordar que cada moneda puede contar una parte fundamental de la historia del Perú.