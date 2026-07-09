Freddy Solano: Defensa del exministro de Trabajo afirma que su renuncia se debió a un "complot" en su contra

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La dimisión de Freddy Solano al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ocurrida el 9 de julio, abrió un nuevo capítulo de controversia política. El exministro dejó el cargo apenas 41 días después de asumirlo, tras la difusión de un reportaje de Cuarto Poder que lo vinculó con la presentación de certificados laborales presuntamente falsos.

En medio de la polémica, su abogado Elio Riera salió al frente y calificó el caso como un "complot", asegurando que no existen pruebas que sustenten las imputaciones.

La defensa del abogado

Riera sostuvo que un ministro no puede ser observado por una imputación sin medio probatorio. Según su declaración, señaló que la acusación carece de sustento y que se trata de un ataque coordinado.

"Esto es un complot, y yo ya tengo identificadas a las personas, que se hará relucir seguramente mañana. Necesariamente tiene que ser un complot, porque un ministro, que tiene menos de un mes y está trabajando de manera coherente y diligente para una cartera tan importante como es el ministerio de trabajo, no puede ser observado por una imputación sin tener ningún medio probatorio".

El abogado también explicó que el origen del caso se remonta a octubre de 2023, cuando Solano ingresó a un puesto público. Según su relato, recién en junio de 2024 la autoridad tomó conocimiento de la situación y la notificación oficial llegó en junio de 2025, lo que, a su juicio, evidencia irregularidades en el procedimiento.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, Elio Riera, abogado del exministro del Trabajo, Freddy Solano, calificó como un complot porque en menos de un mes en una cartera importante no puede ser observado por una imputación sin medio probatorio. Agregó que no... pic.twitter.com/Nh7w3Cisb2 — Exitosa Noticias (@exitosape) July 10, 2026

Solano renuncia a la cartera de Trabajo

El reportaje de Cuarto Poder reveló que Solano habría utilizado certificados laborales irregulares para acreditar experiencia y acceder a cargos públicos, entre ellos la jefatura de SUNAFIL. Una de las empresas mencionadas negó haberlo contratado y cuestionó la autenticidad de los documentos.

La investigación se enfoca en un certificado laboral del 30 de noviembre de 2017, utilizado para acreditar experiencia profesional como jefe legal de la empresa de courier JCU S.R.L. entre septiembre de 2016 y noviembre de 2017, lo que le habría valido npara postular al cargo antes señalado.

La Contraloría General de la República inició diligencias para verificar la documentación y determinar si hubo falsificación. El propio Solano, en su carta de renuncia, negó haber cometido actos contrarios a la ley y aseguró que se retiraba para preservar la estabilidad institucional.

La correlación entre la defensa de Riera y el caso muestra dos narrativas opuestas: mientras la investigación periodística apunta a certificados presuntamente falsos, el abogado insiste en que se trata de un complot, aunque aún sin pruebas.