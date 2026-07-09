Administradora de empresa Service JCU reconoce que Freddy Solano trabajo allí, señala Elio Riera

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El abogado del renunciante ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano González, aseveró este jueves 09 de julio, la existencia de un vínculo laboral entre su patrocinado y la empresa Service JCU S.R.L.

En entrevista brindada al programa "Informamos y Opinamos", Elio Riera sostuvo que la propia administradora de la compañía acreditó que el ahora exfuncionario sí perteneció a sus filas y que dicho documento está en la carpeta fiscal, en el marco de las investigaciones que viene desarrollando el Ministerio Público.

Desmiente a viceministro de Trabajo

Durante la entrevista brindada a nuestro medio, Riera tuvo una posición contraria a la señalada por el viceministro de Trabajo, Tomás Flores, quien el miércoles 08 de julio aseveró en Exitosa que a la fecha no ha sido posible determinar si Freddy Solano presentó documentación falsa para cumplir con los requisitos exigidos por ley para asumir dicha cartera ministerial, entre otras seis entidades estatales.

Como se recuerda, un informe de "Cuarto Poder" reveló que el ahora exmiembro del Gabinete Ministerial habría obtenido un certificado de trabajo inexistente en noviembre de 2017, puesto que, el gerente general de la compañía, Carlos Ubillús, aseveró que dicho documento lleva una firma que no es la suya y que Solano González no fue parte de su equipo de profesionales, versión que fue desmentida por su abogado defensor.

"Lo que tenemos es una declaración de un gerente general haciendo referencia a que no sería su firma. Yo, lo que he presentado a las autoridades, ante el representante del Ministerio Público, es un documento de la administradora de la propia empresa, donde hace referencia a que, además que el señor sí trabajó, ese documento fue creado con la autorización del propio gerente general", indicó.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, Elio Riera, abogado del exministro del Trabajo, Freddy Solano, aseguró que existe documentación fidedigna que la administradora de la empresa Service JCU S.R.L confirmó que sí trabajó allí. Precisó que lo presentado... pic.twitter.com/9WaJ37rtxL — Exitosa Noticias (@exitosape) July 10, 2026

Frente al debate de la legalidad o no del documento, Riera coincidió en que una pericia grafotécnica será clave para esclarecer el hecho, cuestionando que el gerente de la empresa haya afirmado tal presunta irregularidad sin respaldo de un fiscal de turno.

Flavio Cruz asume el MTPE tras renuncia de Freddy Solano

Frente a los últimos cuestionamientos recibidos en su contra, la mañana de este jueves 09 de julio, Freddy Solano González presentó su renuncia irrevocable al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En una carta dirigida al presidente José María Balcázar, le agradeció la confianza prestada, calificó el caso como "mediático", reafirmando su total inocencia.

"Reafirmo con absoluta convicción, que jamás he cometido acto alguno contrario a la ley, a la ética o a los deberes inherentes a la función que me fue confiada. Mi conducta ha estado siempre guiada por la integridad, el respeto irrestricto al ordenamiento jurídico y la vocación de servicio al país", sostuvo en su misiva.

He tomado la decisión de presentar mi renuncia al cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, convencido de que el interés del país y la fortaleza de nuestras instituciones deben estar siempre por encima de cualquier circunstancia personal.



Esta decisión no representa... pic.twitter.com/blaBF15I6t — Freddy Solano (@freddysolanog) July 9, 2026

Al estar vacante el puesto, pasado el mediodía, el mandatario tomó juramento al congresista Flavio Cruz Mamani como nuevo titular del sector, en el marco de la transferencia de gestión con el equipo técnico encargado por la presidenta electa Keiko Fujimori.

Desde la defensa legal de Freddy Solano aseguran total inocencia del ahora exministro, deslindando de cualquier irregularidad cometida para la adquisición del certificado de trabajo, mientras el MTPE pasa a un parlamentario de Perú Libre.