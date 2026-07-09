Janet Barboza desmiente a Ethel Pozo tras acusarla de traición por su salida de "América Hoy"

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Janet Barboza volvió a referirse a las recientes declaraciones de Ethel Pozo quien dijo que se sintió traicionada por ella y Edson Dávila durante su salida de "América Hoy". Esta vez la popular "Rulitos" negó la versión de su excompañera y aseguró que los hechos ocurrieron de otra manera.

¿Cómo sucedieron los hechos?

La conductora explicó que tanto ella como Edson nunca consideraron mudarse a Panamericana Televisión, pese a que ambos recibieron la propuesta para integrar el nuevo magazine impulsado por GV Producciones.

Inclusive, Barboza aseguró que Ethel ya sabia su decisión desde hace mucho tiempo y añadió que ella "no dice la verdad" al afirmar que se enteró recién en la grabación navideña que sus "amigos" se quedarían en América TV.

"En noviembre ella ya tenía la certeza de que iba a estar en "La Granja VIP...Nosotros recibimos la propuesta de GV y de América TV. En mis planes, siempre dije, que era quedarme ya que irme a Panamericana no era una opción y mi compañero Edson me ha permitido también hablar por él", afirmó

Janet y Edson aseguraron que Panamericana no era opción para ellos. (Composición: Exitosa)

Además dejó en claro que tanto ella como Edson optaron por escuchar la propuesta antes de decidir por su futuro pero no fue de su agrado y que una semana antes del último programa del 2025, le notificaron su decisión de permanecer en el canal 4.

"Lo dejamos claro por escrito, en conversaciones con los productores, con los directivos...No me gustan las mentiras, tampoco me gusta que se digan cosas que no corresponden a la verdad para que, de alguna u otra forma, Edson y yo quedemos como traicioneros" sentenció.

Gisela respalda la versión de su hija

La que también se pronunció fue Gisela Valcárcel quién salió al frente luego de que Janet cuestionara la versión de su hija Ethel e indicó que lo dicho por la presentadora son falsas y que están alejadas de la realidad.

"De hecho, sé que Ethel sabrá lo que tiene que decir y si quiere o no responder. Lo que yo creo es que Ethel, expuso lo que es la verdad. Se tenía que decir y se dijo. No opinaré más", señaló.

Para finalizar, la "Señito" se mostró segura e intentó explicar más detalles sobre la controversia, pero decidió guardar silencio y evitó revelar más información ya que Ethel será la encargada de decir la verdad y revelar más cosas que no se han contado y que lo dirá en su momento.