¿Un plan para eliminar a Trump?: Israel advierte a EE.UU. sobre presunta estrategia de Irán para lograrlo

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La relación entre Estados Unidos e Irán sumó un nuevo capítulo de tensión tras conocerse que Israel compartió información de inteligencia con Washington sobre un presunto complot iraní para asesinar al presidente Donald Trump. La revelación se produce en un contexto de recrudecimiento de la guerra y de incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones diplomáticas.

La advertencia israelí

Según fuentes consultadas por CNN, la alerta llegó esta semana y se refiere a un plan específico, distinto de los reportes previos que Estados Unidos venía recibiendo en las últimas semanas sobre posibles amenazas contra Trump.

Aunque los detalles del supuesto complot no han sido verificados por la inteligencia estadounidense, la advertencia israelí añade presión en un momento en que la Casa Blanca evalúa intensificar la acción militar contra Irán.

Funeral de Líder supremo Iraní, el ayatolá Alí Jamenei

Reacciones en Washington

El propio Trump se refirió al tema en declaraciones a la prensa, aunque minimizando con ironía estas posibles amenazas e insistiendo en que Irán representa un "cáncer" que debe ser "extirpado".

"Quieren eliminar al líder de Estados Unidos: a mí. Estoy en cualquier lista. Vi esta mañana que estoy en todas y cada una de sus listas. Y hasta ahora, supongo que he tenido un poco de suerte, pero quizá eso no dure mucho".

La advertencia se produce tras multitudinarias manifestaciones en Irán, donde se pidió la muerte de Trump durante los funerales del ayatolá Ali Jamenei, asesinado al inicio de la guerra. El alto el fuego de 60 días quedó roto y ambas partes han retomado ataques y amenazas.

Fuentes de inteligencia estadounidenses señalaron que Irán podría apuntar contra varios funcionarios actuales y anteriores de alto nivel, aunque también reconocieron que el informe israelí es visto como parte de una estrategia más amplia para influir en las decisiones de Trump respecto a Teherán.

Casa Blanca remitió declaraciones de Trump, quien afirmó tener "suerte" pese a estar en la mira de los iraníes.

Diplomacia y estrategia militar

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantiene profundas diferencias con Trump sobre cómo manejar la relación con Irán y sobre la acción militar en Líbano. Ambos líderes conversaron por teléfono y se espera que Netanyahu viaje a Washington en los próximos días. Mientras tanto, continúan gestiones diplomáticas para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear hacia mediados de agosto.

La advertencia israelí añade tensión a un escenario ya marcado por la guerra y la ruptura del alto el fuego. Aunque la inteligencia estadounidense no ha verificado la información, el reporte refuerza la percepción de amenaza constante contra el presidente y pone en discusión sobre si Washington debe intensificar su ofensiva o apostar por la diplomacia.