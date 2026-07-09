Álbum Panini lanza nueva actualización del Mundial 2026 con nuevos jugadores

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Panini acaba de anunciar un set de actualización oficial de la Copa Mundial FIFA 2026, incorporando a varios jugadores que finalmente está participando en la máxima cita mundialista. Esta decisión se debe a los cambios que hay en los equipos como jugadores que regresan, lesiones de último minuto y decisiones técnicas que cambian la formación de cada selección.

¿Qué es el Set de Actualización?

En este nuevo set especial saldrá desde este 10 de julio donde reúne 120 cromos oficiales, distribuidas en 118 jugadores nuevos y 2 elementos extra especiales. No contiene stickers aleatorios, sino todas las actualizaciones para completar el Álbum Panini.

Entre las figuritas nuevas destacan nombres bastante conocidos como la de Neymar, Guillermo Ochoa, Álvaro Fidalgo, David Raya, Pau Cubarsí, Giovanni Lo Celso y otras estrellas del fútbol completando a todas las selecciones que han participado en este Mundial 2026.

Además es una propuesta muy estratégica ya que gracias a esta actualización incorporará varios jugadores que han ganado protagonismo en esta Copa del Mundo. La inclusión de estos futbolistas responde a movimientos registrados en los meses previos durante el desarrollo de la competición.

El álbum viene con nuevas actualizaciones.

¿Dónde se conseguirá las nuevas figuras?

El set de actualización estará disponible de manera física y digital en la mayoría de los principales distribuidores autorizados y ventas Panini a nivel nacional, tales como Tai Loy, Cencosud, La República, Dragonay y Berlín.

Ahí mismo el set reunirá en un solo paquete todas las actualizaciones oficiales para esta nueva etapa, para que así pueda facilitar mejor a los coleccionistas que quieran comprar y coleccionar a los nuevos protagonistas que estan presentes en este Mundial.

Forma parte de la historia de la gente

Dejando un lado el tema de fútbol, el coleccionar o pegar estos cromos en un álbum oficial forma parte de la historia de millones de aficionados alrededor del mundo. Es parte de nuestra infancia y además que esta actividad hace formar vínculos con amigos o con personas fanáticas de este deporte.

Es parte del folclore, intercambiar figuritas, preguntar si tiene alguna " figura repetida" con otra persona y de paso invita a conversar sobre estos temas. Y con este set de actualización, hará crear una nueva historia, permitirá crear nuevos recuerdos, tener reuniones familiares y a recordar porque seguimos amando comprar cromos desde nuestra infancia hasta nuestra adultez y que seguirá manteniendo esto por mucho tiempo, tal como ocurre en la cancha