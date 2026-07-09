AFAVIT solicita reunión urgente con Keiko Fujimori para abordar sobre víctimas del terrorismo

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La organización AFAVIT ha solicitado formalmente un encuentro con la presidenta electa Keiko Fujimori para exponer la precaria situación que enfrentan miles de afectados por el terrorismo en el Perú. El gremio busca presentar propuestas concretas para mejorar los mecanismos de reparación y justicia nacional.

Un llamado a la memoria y justicia

Según Andrés Capelletti, presidente de AFAVIT, resulta fundamental que el nuevo gobierno priorice la atención a las víctimas. La asociación enfatiza que el trabajo realizado previamente por la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue insuficiente para abarcar la totalidad de los casos registrados históricamente.

"Estamos también solicitando una reunión para poder nosotros hacerle llegar la situación en la cual se encuentran todas las víctimas del terrorismo que son más de 70 mil a nivel nacional y que lamentablemente la Comisión de la Verdad apenas sacó 16 mil casos".

La agrupación sostiene que más de 70 000 peruanos padecieron durante las décadas de violencia política que marcaron profundamente al país. Por ello, consideran indispensable que las autoridades reconozcan estas cifras y establezcan políticas públicas efectivas que brinden un soporte integral necesario.

La asociación busca que este acercamiento con la mandataria electa permita visibilizar las secuelas sociales del conflicto armado. Los familiares consideran que el Estado peruano debe renovar su compromiso con la verdad, asegurando que ninguna víctima quede fuera de los procesos de reparación estatal.

@exitosanoticias 🔴🔵En entrevista con Exitosa, el presidente de la Asociación de Familiares Víctimas del t3rr0r1$m0, Andrés Capelletti, explicó las razónes por las que felicitaron a Keiko Fujimori por su elección como presidenta y adelantaron que solicitarán una reunión para que conozca la situación de sus asociados. #Exitosanoticias #Política ♬ sonido original - Exitosa Noticias

Compromiso con la democracia nacional

El gremio reafirmó su defensa inquebrantable de la democracia, el Estado de derecho y la paz social. A través de un documento oficial, la institución expresó sus felicitaciones a la mandataria electa, instándola a mantener firme su posición contra cualquier intento de justificar la violencia terrorista.

La asociación reiteró su total disposición para colaborar con el futuro gobierno, aportando su memoria y experiencia colectiva en la construcción de un país reconciliado. Buscan que el legado de sus mártires sea un pilar fundamental para fortalecer las instituciones y los valores.

Pedido de AFAVIT.

El gremio espera que esta gestión gubernamental actúe guiada por el respeto a la dignidad humana, priorizando siempre la verdad y la justicia para quienes aún aguardan soluciones concretas por parte del Estado peruano frente a los daños sufridos en el pasado reciente del país.

Por ello, es vital destacar que esta solicitud busca garantizar que las más de 70 mil víctimas del terrorismo reciban finalmente la atención pendiente. La justicia, la reparación y la memoria deben ser ejes prioritarios para consolidar un Perú reconciliado y democrático.