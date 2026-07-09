La pelota del "Gol del Siglo" sale a subasta: El objeto más preciado de Maradona busca un dueño

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La pelota del partido entre Argentina e Inglaterra, un objeto legendario de la historia del fútbol, se pone a la venta. Tras años de resguardo, el balón que vio nacer la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" en 1986, iniciará su camino hacia un nuevo propietario.

El mercado de coleccionistas anticipa cifras astronómicas para esta reliquia, considerando el precedente histórico de la camiseta del capitán argentino, vendida años atrás por millones. La expectación es total ante esta pieza única, que simboliza la magia inigualable del astro del fútbol mundial.

Una reliquia de valor incalculable

La casa Heritage Auctions ha confirmado que la subasta comenzará con un precio base de 2,5 millones de dólares. Según Mike Provenzale, especialista en subastas, este balón representa la pieza futbolística más importante que existe actualmente en el mercado de objetos de colección deportiva internacional.

"Podría decirse que es el objeto futbolístico más importante que existe", afirmó Mike Provenzale.

Este valor refleja la relevancia cultural del encuentro disputado en México, un duelo que definió la carrera de Maradona. Los expertos señalan que, a diferencia de otros artículos, no hay referencias directas para predecir el techo de esta puja, superando cualquier estimación previa realizada.

Imagen verificada.

El balón fue protagonista absoluto durante los noventa minutos de aquel encuentro. Para los especialistas, esta pieza es considerada el "Santo Grial" del fútbol mundial, ya que contiene los momentos definitorios que quedaron grabados de forma permanente en la memoria colectiva de todos los aficionados.

El auge del coleccionismo deportivo

La fiebre por este balón coincide con el creciente interés global por los recuerdos deportivos, impulsado por el Mundial 2026. Estados Unidos, sede del evento, se ha consolidado como el principal motor donde los coleccionistas invierten fortunas por objetos vinculados a leyendas del balompié.

El desarrollo de grandes torneos internacionales ha dinamizado este sector, provocando que las valoraciones suban en tiempo real. El rendimiento de los futbolistas y los hitos alcanzados en las canchas impactan directamente en el precio de los objetos, tarjetas y uniformes que los aficionados desean adquirir.

El mercado sigue atento a las figuras actuales, mientras las piezas de épocas doradas, como el balón de 1986, establecen nuevos récords. Esta subasta reafirma que el legado de Diego Maradona continúa vigente, convirtiéndose en el activo más valioso dentro de la industria del coleccionismo deportivo mundial.

La venta de la pelota del "Gol del Siglo" representa un evento sin precedentes para el coleccionismo deportivo mundial. Con una base de 2,5 millones de dólares, el objeto confirma la relevancia histórica de Maradona y el crecimiento constante del valor de los artículos futbolísticos.