Paolo Guerrero protagoniza tenso cruce verbal con hinchas de Alianza Lima durante la tanda de penales

En una noche cargada de nervios y frustración, Paolo Guerrero protagonizó un tenso cruce verbal con hinchas de Alianza Lima justo en plena tanda de penales ante Sporting Cristal. El delantero, que ya había sido reemplazado, respondió a los reclamos que recibió desde la tribuna.

Noche complicada para Alianza Lima

Alianza Lima llegó al partido con la ilusión de asegurar el cupo de Perú 2, pero la noche se les fue complicando de a pocos.

Aunque en el marcador global estaban arriba 3-1, un encendido Martín Távara llevó la definición hasta los penales, donde finalmente Sporting Cristal se quedó con la clasificación y los íntimos se quedaron sin premio.

Paolo Guerrero, que había sido reemplazado antes de la conclusión del tiempo reglamentario, observaba la tanda desde la banca.

Lo que parecía ser un cierre tenso, pero normal, terminó convirtiéndose en una escena inesperada cuando el delantero comenzó a recibir reclamos de algunos hinchas ubicados en la tribuna occidente.

Paolo Guerrero discute con hinchas de Alianza

Mientras los jugadores en la cancha se preparaban para cada lanzamiento, las cámaras captaron a Paolo Guerrero respondiendo de manera evidente a ciertos hinchas.

Según lo que se vio en la transmisión, el delantero señaló hacia la tribuna con molestia e ironía, sin ocultar el fastidio que le generaban los reclamos en un momento tan crítico para el equipo.

El ambiente se caldeó rápidamente. La situación llamó la atención de sus compañeros Alan Cantero y Pablo Ceppelini, quienes se acercaron a Paolo Guerrero para intentar tranquilizarlo y evitar que la discusión continuara.

Todo ocurrió en cuestión de segundos, pero quedó registrado en las imágenes del partido. Este tenso intercambio terminó sumándose a la frustración general que ya vivía el plantel por quedarse sin el cupo internacional que tanto buscaban.

El futuro de Alianza Lima en la Libertadores

Tras la eliminación, Alianza Lima ahora deberá pensar en lo que se viene. El cuadro íntimo tendrá que pasar por el sorteo para definir a su rival rumbo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Es decir, Alianza Lima podría enfrentar a equipos con localías durísimas o incluso a un excampeón de América. Entre los posibles rivales figuran:

Sportivo 2 de Mayo (Paraguay)

Juventud Las Piedras (Uruguay)

Deportivo Táchira (Venezuela)

Always Ready, Bolívar o The Strongest (Bolivia)

LDU Quito o Universidad Católica (Ecuador)

El panorama no será sencillo, y este final de temporada deja muchas preguntas sobre cómo se reorganizará el equipo para afrontar lo que viene.

La derrota ante Sporting Cristal dejó una noche cargada de emociones fuertes para Alianza Lima, y el tenso cruce verbal que protagonizó Paolo Guerrero con los hinchas durante la tanda de penales quedó como uno de los momentos más comentados.