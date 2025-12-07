Melissa Klug hace llorar a Samahara Lobatón con emotivo mensaje tras ruptura con Bryan Torres

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón pasó por uno de los momentos más complicados de su vida tras descubrir la presunta infidelidad de Bryan Torres, pero encontró consuelo en su madre, Melissa Klug. La empresaria le dedicó un emotivo mensaje que la influencer no pudo contener las lágrimas.

Samahara descubre engaño de Bryan Torres

Samahara Lobatón contó que todo inició cuando encontró pruebas comprometedoras en el celular de Bryan Torres, el padre de sus dos últimos hijos, que indicaban una presunta infidelidad.

Indignada, le pidió al salsero que abandonara su vivienda, pero al notar que él se negaba a irse, decidió llamar a su madre, Melissa Klug, para que la apoyara. "Él no se quería ir", relató Samahara Lobatón durante su presentación en el programa Esta noche.

La situación se volvió insostenible y la empresaria, acompañada de su pareja Jesús Barco, llegó al domicilio para enfrentar directamente a Bryan Torres. La tensión explotó en cuestión de minutos, con gritos y reclamos que reflejaron la magnitud del conflicto.

Melissa enfrenta a Bryan Torres tras infidelidad

Según Samahara Lobatón, la llegada de su madre fue decisiva: "Llegó con Jesús y una tía; allí es donde mi mamá interviene. Las cosas explotaron en el momento que ella llegó. Era full gritos, y mi mamá diciéndole que yo había hablado con él, y que si no me amaba, que se fuera".

Finalmente, madre e hija lograron que Bryan Torres abandonara la propiedad. "Mi mamá no se movió de mi casa hasta que él se fue", añadió Samahara Lobatón, destacando el firme apoyo que recibió de Melissa Klug en ese momento crítico.

Mensaje de Melissa Klug a Samahara Lobatón

El drama no terminó solo con la separación física del salsero. En el programa Esta noche, se mostró un video en el que Melissa Klug le dedicó un mensaje emotivo a su hija, recordándole que siempre buscó lo mejor para ella y que deseaba protegerla de repetir errores del pasado.

"Así hayamos tenido mil problemas y diferencias, sabes que, desde el fondo de mi corazón, siempre quise lo mejor para ti; que no repitieras patrones que yo viví. Yo quería siempre lo mejor para ti porque aprendí de los errores y no quiero que cargues con los mismos tropiezos", comenzó diciendo la empresaria.

Melissa Klug continuó: "Todo lo que te decía era por amor, porque quería que tu camino fuera más ligero y más feliz que el mío y, hoy más que nunca, quiero para ti un futuro lleno de amor, de paz y tranquilidad. Eso no tiene precio. Nunca te voy a soltar la mano", provocando que Samahara Lobatón rompiera en llanto en pleno programa.

Samahara Lobatón recibió de Melissa Klug palabras llenas de cariño y apoyo tras su separación de Bryan Torres, recordando que en los momentos complicados, el vínculo madre e hija es inquebrantable.