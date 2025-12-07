Julinho llenó de elogios a figura de Sporting Cristal ante Alianza Lima: "Marcó una diferencia tremenda"

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La jornada futbolera del sábado terminó siendo alegre para Sporting Cristal, tras eliminar a Alianza Lima de los playoffs de la Liga1. Ante ello, ídolo celeste no dejó pasar la oportunidad para llenar de elogios a un jugador que destacó en dicho encuentro, siendo fundamental para el pase a la última instancia.

¿Qué jugador elogió Julinho?

El hombre del partido fue Martín Távara, quien anotó los tres goles del cuadro 'bajopontino' y además, abrió con acierto la tanda de penales. Sobre él, el exfutbolista brasileño naturalizado peruano, se expresó de forma positiva, en A Presión, resaltando que su nivel sirvió para eliminar a los blanquiazules en Matute.

"Cristal comenzó a manejar el balón de la mejor manera y Alianza cometió un error gravísimo porque inició a hacer faltas cerca del área. Donde Martín Távara marcó una diferencia tremenda. Távara está en su mejor momento y aparte con la pelota parada. Está muy bien y sabía que si hace un tiro libre, aumentaba la posibilidad y fue un golazo", sostuvo Julinho.

Con respecto a Guillermo Viscarra, arquero aliancista, el comentarista deportivo le quitó responsabilidad por el tercer tanto rimense, destacando la calidad del ejecutor, que dejó sin efecto su estirada. "Hay muchos que dicen que Viscarra falló pero la pelota fue al ángulo, la comba que hace y mérito total de Távara", indicó.

El centrocampista de Cristal firmó una serie casi perfecta ante los 'íntimos', al haber convertido el tanto en el encuentro de ida y su hat-trick en el Alejandro Villanueva. Ante la falta de gol de los celestes, su pegada terminó siendo determinante.

Lo que se le viene a Sporting Cristal

Tras asegurar el cupo de Perú 3 de la Copa Libertadores, el equipo de Paulo Autuori va por la chance de entrar de forma directa a la fase de grupos, enfrentando a Cusco FC en la última etapa de los playoffs. La eliminatoria iniciará en el Estadio Nacional de Lima este miércoles 10 de diciembre y acabará el domingo 14 del mismo mes en la 'ciudad imperial'.

En la temporada ambos equipos se enfrentaron en dos oportunidades, con triunfo 'cervecero' por la mínima en el Apertura y por 3 a 2 en el Clausura a favor de los cusqueños en el estadio Garcilaso de la Vega.

La buena actuación que tuvo Martín Távara en el duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal le ha valido recibir elogios de varios analistas, y Julinho, un ídolo celeste fue uno de ellos. El exfutbolista destacó el nivel demostrado, superlativo al resto de sus compañeros.