Lurigancho-Chosica: Batalla entre barristas deja un muerto y dos heridos bala

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Una violenta batalla entre barristas desató el caos en el distrito de Lurigancho-Chosica, dejando como saldo un muerto y dos heridos de bala. La Policía Nacional y el Ministerio Público llegaron de inmediato para iniciar las diligencias y tratar de aclarar lo ocurrido.

Un muerto y dos heridos en Lurigancho-Chosica

El parque Villa Leticia, ubicado en Cajamarquilla, normalmente un lugar tranquilo para caminar, se convirtió en escenario de terror durante la noche del último domingo 7 de diciembre.

🔴🔵Lurigancho-Chosica volvió a ser escenario de violencia extrema. Una pelea entre barristas terminó con un fallecido y dos heridos de bala.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9gd0j pic.twitter.com/RmrU38Ut1Z — Exitosa Noticias (@exitosape) December 8, 2025

Anderson Saúl Cunyas Balbín, quien trabajaba como conductor en una empresa de alimentos, acababa de comprar su cena y caminaba por la zona cuando, de pronto, unos presuntos pandilleros desataron una balacera.

Una de las balas impactó directamente en el joven de 24 años, quien lamentablemente perdió la vida en el lugar.

El hecho generó pánico entre los vecinos y transeúntes, quienes corrieron buscando refugio ante la lluvia de disparos que se desató sin previo aviso.

Además de la víctima fatal, otros dos jóvenes que vivían cerca del parque resultaron heridos durante la balacera. Ellos han sido identificados como Tomar Emerson Alfaro Poma, de 28 años, y Edson Jeffry Pablo Huamacto, de 25.

Ambos fueron trasladados de emergencia al hospital de Vitarte, donde reciben atención médica y se encuentran fuera de peligro, según informaron fuentes hospitalarias.

Autoridades investigan el caso

El personal de criminalística y el Ministerio Público llegaron rápidamente hasta el mencionado lugar para realizar las diligencias de ley.

Se recogieron pruebas, se tomaron declaraciones a testigos y se comenzó con la investigación para identificar a todos los responsables de este hecho que ha conmocionado a la zona.

Las autoridades están analizando las posibles motivaciones detrás de la balacera y no descartan que se trate de un enfrentamiento entre barristas.

Vecinos de la zona comentaron que últimamente han notado la presencia de grupos sospechosos, pero nadie esperaba que la violencia llegara a un parque público, donde personas inocentes salen a caminar todos los días.

El caso ha encendido las alarmas sobre la seguridad en Lurigancho-Chosica y la necesidad de reforzar la vigilancia en parques y en cada una de las zonas del distrito, para evitar que tragedias como esta se repitan.

La balacera en Lurigancho-Chosica dejó a una joven de 24 años fallecida y a dos heridos, mientras las autoridades realizan todas las diligencias para esclarecer el hecho. Los vecinos piden mayor presencia policial para recuperar la tranquilidad en la zona.