Puma Carranza se descontrola en el 'Clásico de Leyendas': Exfutbolista agrede a hincha y a Pedro García

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La última jornada de la Copa Leyendas F7 dejó un momento polémico cuando el 'Puma' Carranza, exfutbolista de Universitario, perdió el control durante el clásico frente a los íntimos. Resulta que no solo golpeó a Pedro García, sino que también agredió a un hincha en la tribuna.

Puma Carranza se descontrola en el 'Clásico de Leyendas'

La jornada de la Copa Leyendas F7 tuvo como plato fuerte el enfrentamiento entre los íntimos y Universitario. Ambos equipos, formados por exfutbolistas, buscaban un triunfo para mejorar su posición de cara a las semifinales.

El partido estuvo lleno de emociones, pero uno de los protagonistas terminó acaparando la atención por sus actos violentos: José Luis 'Puma' Carranza.

Más allá del agónico empate 1-1 que consiguieron los íntimos, el 'Puma' Carranza se convirtió en protagonista de varios incidentes.

Durante el partido, el exfutbolista perdió la compostura en diferentes situaciones, dejando a todos con la boca abierta por su reacción dentro y fuera del campo.

En un momento del clásico, el 'Puma' Carranza marcaba al habilidoso atacante blanquiazul Pedro García. Tras un cruce de palabras, el exfutbolista de Universitario comenzó a manotear a García y le conectó un golpe en la cabeza.

La acción provocó la rápida intervención de otros jugadores, quienes intentaron calmar la situación antes de que se saliera completamente de control.

Pero eso no fue todo. Un video que circula en redes sociales muestra al exfutbolista de 61 años acercándose a las tribunas del Coliseo Aldo Chamochumbi para confrontar a un hincha que lo provocaba.

En las imágenes se aprecia que el 'Puma' Carranza llega a darle un manazo a la persona, aumentando la polémica en torno a su actitud durante el clásico.

Los episodios dejaron a muchos aficionados sorprendidos y generaron comentarios de todo tipo en redes sociales, donde se debatió sobre la conducta del histórico jugador de Universitario.

Así serán las semifinales de la Copa Leyendas 2025

Con la quinta jornada de la fase regular finalizada, la Copa Leyendas 2025 entra en su etapa decisiva. Los íntimos medirán fuerzas contra La 'Misilera', mientras que Universitario deberá enfrentar al líder Sporting.

Los hinchas esperan que los partidos se desarrollen con más calma, aunque los antecedentes de este clásico dejan claro que las emociones pueden desbordarse en cualquier momento.

El 'Clásico de Leyendas' dejó un episodio polémico cuando el 'Puma' Carranza se descontroló y agredió a Pedro García y a un hincha en las tribunas.