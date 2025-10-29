RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Economía
En Palacio de gobierno

Presidente José Jerí y Julio Velarde sostuvieron reunión: Reafirmaron compromiso con la estabilidad económica

La estabilidad económica es un compromiso del presidente José Jerí, por tal motivo, sostuvo una reunión con el titular del BCR, Julio Velarde y la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

Presidente José Jerí junto a José Velarde del BCR.
Presidente José Jerí junto a José Velarde del BCR. (Presidencia del Perú)

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Economía / Actualizado al 29/10/2025

Con el objetivo de reafirmar el compromiso con la estabilidad económica y recuperar la confianza ciudadana, el presidente de la República, José Jerí, sostuvo una reunión con el titular del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde Flores. El encuentro se llevó a cabo en el Palacio de gobierno.

Reunión contó con la titular del MEF

En la publicación compartida por la Presidencia del Perú, se precisa que además del jefe de Estado y el experimentado economista, estuvo presente en el encuentro la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles. La responsabilidad fiscal fue otro de los temas que abordó esta mesa de trabajo.

"Para reafirmar el compromiso del Gobierno con la estabilidad económica, la responsabilidad fiscal y la confianza en el país. El Ejecutivo continuará trabajando con visión y seriedad para impulsar la inversión, el empleo y el crecimiento sostenido que los peruanos merecen", indica el comunicado en redes sociales.

Presidente José Jerí durante la mesa de trabajo con Julio Velarde.
Presidente José Jerí durante la mesa de trabajo con Julio Velarde.

De acuerdo al mandatario, la estabilidad de la economía es uno de los aspectos que ha priorizado para su gobierno transitorio. Aseveró que respetará la independencia del BCR y junto al MEF, "continuará liderando una política fiscal prudente, responsable y transparente".

"Estamos convencidos de que el Perú debe preservar su institucionalidad, con reglas claras, instituciones sólidas y visión de largo plazo. Ese será nuestro legado: un país que honra sus compromisos, protege su solidez fiscal y sigue siendo un destino confiable para la inversión", sostuvo Jerí Oré.

Sin seguridad la economía se ve afectada

Dentro del contexto de la estabilidad y crecimiento de la economía, el presidente de la República precisó que la seguridad tiene que ir de la mano. En ese sentido, reiteró el compromiso del su gestión de ofrecer la estabilidad jurídica y las reglas claras para la ciudadanía.

Finalmente, el mandatario precisó que su gobierno impulsará una agenda conjunta con la SUNAT para reducir la evasión e informalidad, ampliar la base tributaria y fortalecer la equidad del sistema fiscal. "Nuestro objetivo es garantizar la estabilidad, promover la inversión y asegurar un crecimiento sostenido en beneficio de todas las familias peruanas".

