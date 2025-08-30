China revoluciona la tecnología con la presentación del primer chip 6G universal

30/08/2025 / Exitosa Noticias / Tecnología

China ha logrado un gran avance en la comunicación inalámbrica al presentar en sociedad el primer chip 6G universal. Además, este es capaz de comunicarse en todas las frecuencias y alcanza velocidades de internet móvil que superan los 100 gigabits por segundo en cualquier dispositivo y lugar.

El primer chip 6G universal

Un equipo de investigadores de la Universidad de Pekín (PKU) en colaboración con City University de Hong Kong, estuvieron a cargo de diseñar un sistema integrado fotónico-electrónico de banda ancha. Este genera transmisiones inalámbricas en cualquier frecuencia entre 0,5 GHz (gigahercio) y 115 GHz, debido a un chip de tamaño pequeño de apenas 11x 1.7 milímetros.

Este innovador chip de tecnología 6G se caracteriza por su gran potencia debio a que logra transmitir un total de mil videos en definición 8K en simultáneo demostrando que posee una velocidad máxima. Gracias a ello podría ser útil en un abánico de ámbitos tales como la educación, medicina, comunicación, entretenimiento e inclusive en zonas remotas.

Fusión de luz y radiofrecuencia

Un aspecto resaltante de este nuevo chip recae en la fusión fotónico-electrónica que le ayuda a que convierta señales de radio en impulsos ópticos para aprovechar el ancho de banda de la luz logrando así rapidez, estabilidad y flexibilidad. Asimismo, esto lo hace capaz de cambiar de frecuencia de forma instantánea y sin la presencia sin interferencias.

Por su parte, el profesor Wang Xingjun, profesor de la Universidad de Pekín, explicó cómo es todo el funcionamiento de este chip 6G a través de una metáfora en el que lo compar con una autopista.

"Es como construir una autopista superancha donde las señales electrónicas son vehículos y las bandas de frecuencia son carriles. Antes solo había uno o dos carriles; ahora hay decenas, y si uno se bloquea, las señales pueden cambiar rápidamente a otro".

Su importancia

De otro lado, Shu Haowen, coautor del estudio señaló que el chip reemplaza a muchos dispositivos gracias a su equilibrio, consumo energético y rendimiento. Debido a ello lo termina por generar una programación multipropósito y un ajuste dinámico de frecuencias.

Además, para los expertos este dispositivo podría llevar por fin la ultra banda ancha a cualquier rincón del planeta y marcar el comienzo de las llamadas redes inteligentes nativas de inteligencia artificial.

