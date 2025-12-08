Tilsa Lozano se ríe del físico del 'Loco' Vargas y asegura: "Fui una pelotuda, pagué mi karma"

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tilsa Lozano volvió a hablar del vínculo que tuvo con Juan Manuel 'Loco' Vargas. Durante la entrevista para El valor de la verdad, la exmodelo se burló del físico del exfutbolista, pero también dejó en claro que finalmente ya pagó su karma.

Tilsa Lozano se burla del 'Loco' Vargas

La entrevista con Beto Ortiz volvió a encenderse sobre aquella historia que, pese al paso de los años, parece no desaparecer del imaginario popular.

Tilsa Lozano decidió abordar el tema con sinceridad y una pizca de ironía, dejando en claro que su vida ha cambiado desde aquel episodio mediático que marcó una etapa pasada.

"Soy una persona que dice las cosas como son. Nunca me he escondido ni he negado nada. Yo asumo mi responsabilidad donde creo que la hay", señaló la conductora.

Pero también agregó con humor que el tiempo cambia todo, incluso los gustos y las percepciones: "Antes no me gustaban las aceitunas y ahora sí. Pasa en todo", dijo entre risas.

Esa declaración abrió la puerta a la inevitable pregunta sobre el 'Loco' Vargas. Tilsa Lozano fue directa y acompañó su respuesta con un polémico gesto: "¿Lo has visto?", dijo, dejando claro que su percepción física sobre él ha cambiado tanto como su propia vida.

Tilsa Lozano aseguró que evaluar si el 'Loco' Vargas le parece guapo ya no tiene sentido. "Él está feliz, está en otra vida, tiene su familia. Esa historia ya para mí no existe... y para él tampoco", explicó.

Durante la entrevista, la conductora de Esta noche habló sobre cómo el público ha mantenido viva la historia más que ellos mismos.

"Él continuó con su vida, yo continué con la mía. Me casé, tuve hijos, hice mil cosas. Pero los televidentes se quedaron pegados en esa historia porque funcionó como marketing", dijo.

Tilsa Lozano asegura que ya pagó su karma

En la misma entrevista, la exmodelo también reflexionó sobre sus errores pasados y reconoció que muchas veces tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos, o como ella misma lo llama, su karma.

"Hoy, a mis cuarenta y dos años, no me creería las mismas mentiras de los hombres", confesó con crudeza. "Fui una pelotuda, pagué mi karma por mil".

Tilsa Lozano se rió del físico del 'Loco' Vargas y aseguró que ya pagó su karma, dejando claro que ambos siguieron con sus vidas y que la historia pertenece más al público que a ellos.