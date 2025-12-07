'Tunche' Rivera se luce en su boda con baile al ritmo de 'Anaconda' junto a su esposa

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El 'Tunche' Rivera sorprendió a todos durante su boda al lucirse con un baile al ritmo de 'Anaconda' junto a su ahora esposa, Isabel Sifuentes. Entre música, aplausos y emoción, el futbolista de Universitario mostró ese carisma que tanto lo identifica, dejando a todos encantados.

'Tunche' Rivera baila 'Anaconda' en su boda

José Daniel 'Tunche' Rivera arrancó el 5 de diciembre con uno de los días más importantes de su vida: su boda con Isabel Sifuentes.

La ceremonia, realizada en Lima y rodeada de familiares, amigos muy cercanos y algunos invitados del mundo crema, comenzó con toda la solemnidad tradicional... pero apenas llegó la fiesta, el tono cambió por completo.

Ya entrada la celebración, y con todos los presentes animados, sonó el icónico tema amazónico 'Anaconda'.

Y ahí no más, el 'Tunche' Rivera, fiel a sus raíces de Tarapoto, dejó la timidez de lado y se metió a la pista como si estuviera en una parranda en casa. Con pasos firmes y una sonrisa de oreja a oreja, se robó el show.

A su lado, Isabel Sifuentes, su ahora esposa, no se quedó atrás. Ella, totalmente metida en la vibra del momento, incluso decidió bailar sin zapatos para disfrutar más del ritmo.

Como era de esperarse, alguien grabó el momento exacto en el que el 'Tunche' Rivera y su esposa bailaban 'Anaconda', y el video terminó viralizándose en cuestión de horas.

En TikTok, los hinchas terminaron celebrando la alegría de los recién casados. "Felicidades, Tunche, ídolo crema", "Ese es mi tricampeón", "Ella luce feliz y él muy enamorado", fueron algunos de los mensajes más repetidos.

Pero el baile de 'Anaconda' no fue el único que hizo vibrar a la gente, ya que después el 'Tunche' y su esposa se lucieron en la con una marinera norteña.

¿Cuándo anunciaron su compromiso?

Para quienes recién se enteran de su historia, cabe recordar que el 'Tunche' Rivera e Isabel Sifuentes se comprometieron el 31 de diciembre del 2024.

Ella, odontóloga y empresaria trujillana, compartió en Instagram fotos y un video mostrando el anillo que marcaba el inicio del camino hacia esta boda.

Desde entonces, la pareja ha mostrado siempre una relación sólida y muy cercana, tanto en redes como en apariciones públicas.

Así, entre alegría, música selvática y un baile que terminó conquistando a miles en redes sociales, el 'Tunche' Rivera y su esposa, Isabel Sifuentes, celebraron su esperada boda al ritmo de 'Anaconda'.